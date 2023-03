'Ko Marquez ni dirkal, se Honda ni ukvarjala z motociklom in dirkači'

Španec je svoje najboljše rezultate v razredu motoGP dosegal med letoma 2017 in 2020, ko je zastopal barve svojega trenutnega moštva. V sezoni 2021 in 2022 je dirkal za Repsol Hondo. Tam so po lastnih besedah v času, ko je njegov takratni moštveni kolega Marc Marquez imel številne težave s poškodbami in bil dlje časa odsoten z dirkališč, na ostale motocikliste "pozabili". Izjemno slabe predstave moštva pa po mnenju Pola Espargaroja niso bile posledica zgolj odsotnosti prvega zvezdnika.

"Bilo je zelo frustrirajoče in težko. Biti del moštva Repsol Honda je privilegij, saj take priložnosti ne dobi veliko dirkačev. Osebno sem čutil obveznost, da vodim projekt skupaj z Marcom Marquezom, ampak na koncu ni bilo tako. Z njegovimi poškodbami so se vodilni možje Honde na Japonskem odločili zaustaviti evolucijo motocikla. Poleg težav, ki smo jih imeli, so druga moštva napredovala. Vse skupaj se je dogajalo zaradi pomanjkanja želje in delovne vneme mehanikov in inženirjev, ki bi težave morali rešiti pravočasno," je potarnal Espargaro, ki je v dveh sezonah pri Hondi dirko dvakrat zaključil na podiju.

"Jasno je bilo, da nam ni šlo dobro. Mnogi so od nas pričakovali veliko, a očitno je bilo, da nam nihče ni želel pomagati in smo poleg rok imeli zavezane tudi noge. Stvari se niso izboljševale, saj nismo dobili novih delov, ki bi pomagali rešiti težave. Posledično sem obupaval, ker nisem videl poti ven. Vsi okoli mene so bili v trenutkih krize mirni in sproščeni, kar me je zelo jezilo," je Espargaro še dodal. Priznal je, da kljub temu njegova izkušnja pri Hondi ni bila popolnoma slaba, saj meni, da je zaradi nje veliko napredoval in se ogromno naučil.