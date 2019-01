Bo sanjski tandem zdržal? Jorge in Marc imata 'bogato zgodovino'

Samo spomnimo se dirke za VN Aragonije, kjer je Lorenzo spektakularno padel v prvem zavoju in si zlomil kost v desnem stopalu. Takoj po dirki je za padec in posledično poškodbo okrivil novega moštvenega kolega Marca Marqueza , ki je takrat zmagal. To je storil javno, čeprav je že takrat vedel, da si bo (vsaj) prihodnji dve sezoni z mlajšim rojakom delil garažo pri najuspešnejšem moštvu v zgodovini razreda motoGP.

Jerez 2013

Če skočimo še nekoliko bolj v zgodovino, pa bomo našli njun največji spor. Ta se je zgodil v krstni sezoni Marca Marqueza med motociklistično elito. Prizorišče pa znameniti zadnji zavoj v Jerezu, ki so ga prav leta 2013 preimenovali v zavoj Jorgeja Lorenza. Na omejeni dirki sta se dirkača borila za drugo mesto in v zadnjem krogu, je mladi Marc poskušal po notranji strani prehiteti slovitega rojaka. Prišlo je do trka, Lorenzo je zapeljal izven idealne linije, Marc pa je osvojil končno drugo mesto, za moštvenim kolegom Danijem Pedroso. Lorenzno je bil na mlajšega rojaka tako besen, da se po dirki z njim ni želel rokovati. Njun odnos se je v zadnjih sezonah vseeno nekoliko otoplil in zdi se, da bosta (vsaj) na začetku sodelovanja v istem moštvu imela stabilen odnos.

"Prihod k Hondi je zame enak kot leta 2008, ko sem prišel k Yamahi. V svoji prvi sezoni med elito sem se pridružil moštvu, v katerem je blestel Valentino Rossi. Bil je že petkratni prvak v elitnem razredu," je po predstavitvi v Madridu španskim medijem zaupal 31-letni Lorenzo. "Leta 2006 in 2007 sicer ni osvojil naslova, a se je boril za naslov in zelo dobro je poznal motocikel in enako je sedaj z Marcom. On je na vrhuncu svoje kariere in to je zgolj dobro zame. To me bo motiviralo, kot me je motiviral Valentino, da sem osvojil tri naslove. V svoji karieri sem si delil garažo s tremi dirkači. Najprej Valentino, nato Ben Spiesin v zadnjih dveh sezonah Andrea Dovizioso. Zame se ni nič spremenilo. Razmišljam o sebi in ne o drugih,"je zaključil Lorenzo in tako opomnil vse zbrane, da ni nikoli želel biti v sporu z ostalimi dirkači, s katerimi si je delil garažo. Čeprav je bila v garaži yamahe postavljena pregrada med njegovim delom in delom Valentina in čeprav z Doviziosom v zadnjih mesecih ni spregovoril niti besede. Zgolj čas bo pokazal, ali bosta z Marcom ostala 'prijatelja' ali bo tudi njun odnos takšen, kakršnega je imel Jorge z italijanskima dirkačema.