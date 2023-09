Marc Marquez: Ko voziš 350 na uro, moraš biti pameten in odgovoren

Dirka na minuli VN Katalonije bo odmevala še kar nekaj časa. Za to ni odgovoren zmagovalec Aleix Espargaro, ampak nesreči, ki sta že v prvem krogu poskrbeli za prekinitev dirke, predvsem pa za globoko skrb za zdravje vseh vpletenih. Enea Bastianini je zaradi posledic padca moral na operacijsko mizo, na srečo pa je trenutno vodilni dirkač v skupnem seštevku prvenstva motoGP Francesco Bagnaia grd padec preživel brez resnih poškodb. Po dirki se je oglasil izkušeni Marc Marquez, ki mu predčasni zaključki dirk niso tuji.

Enea Bastianini je že v prvem ovinku nedeljske dirke VN Katalonije z agresivno vožnjo povzročil padec Johanna Zarcoja, Marca Bezzecchija, Alexa Marqueza and Fabia di Giannantonia. Po dirki so ga odgovorni možje prvenstva motoGP kaznovali s kaznijo dveh podaljšanih krogov na naslednji dirki. Za zdaj še ni znano, kdaj se bo Italijan spet pojavil na dirkah prvenstva motoGP. Utrpel je namreč poškodbi gležnja in zapestja, zaradi katerih je moral na operacijsko mizo. Padec Francesca Bagnaie (pa tudi vožnja Brada Binderja preko njegovih nog) je sprva deloval veliko bolj resno, kot je na koncu bil. Aktualni svetovni prvak je bil še med dirko hitro odpeljan v najbližjo bolnišnico, kjer so ugotovili, da ni utrpel resnih poškodb. Italijan celo upa, da bo na motociklu znova že te konec tedna, ko se karavana razreda motoGP seli v Misano. Številne padce in njihove posledice pa je doživel in preživel izkušeni Marc Marquez, ki se je oglasil po dogodkih minuli konec tedna.

"Ko voziš 350 kilometrov na uro na motociklu, moraš biti pameten, odgovoren in zelo se moraš zavedati, kaj se ti lahko zgodi," je dejal šestkratni prvak v razredu motoGP. "Všeč nam je naša služba, smo strastni in radi imamo naš šport. Resnica je, da se vsi trudimo biti čim bolj osredotočeni na vožnjo, ampak včasih se zgodijo nesreče, ki se jim ne moremo izogniti. Tako je bilo tudi pri Enei in Peccu, ki sta ponesreči padla sama," je nadaljeval. Tudi Marc Marquez je letos doživel podobno usodo kot Bastianini. Ob padcu na prvi dirki sezone je zlomil kost v dlani in moral na operacijsko mizo. Sprva je tudi on prejel kazen podaljšanega kroga, ki jo je po pritožbi odslužil na VN Argentine, na kateri zaradi posledic padca ni nastopil. "Ko narediš napako, kot jo je naredil Bastianini, jo bodo analizirali in kaznovali. Ni potrebe po tem, da se še dodatno udriha po njem," je potezo Italijana komentiral starejši izmed bratov Marquez.

Dirkač Honde je priznal, da je padec vplival tudi na preostale dirkače, ki so morali po prekinitvi znova dirkati. "Celotna družina motoGP je bila zelo srečna, ker kaže, da je Pecco dobro. Zelo sem vesel zanj. V takih trenutkih moraš ostati zbran, ne smeš se prepustiti čustvom. A jasno je, da smo zgolj ljudje in vsi so bili zelo previdni na prvih treh ovinkih po ponovnem startu," je trenutke po nesrečah opisal Marquez, ki bo s preostalimi dirkači znova dirkal že ta konec tedna. Prenos VN San Marina seveda na Kanalu A in VOYO.