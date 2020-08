Kocka je padla: Bradl namesto poškodovanega Marqueza na Hondi v Brnu

Mnogi so prepričani, da si je Marc Marquez (Repsol Honda) za dodatne težave glede poškodovane desne nadlahtnice in posledično nove operacije kriv sam.

Tako bo moral izpustiti še četrto dirko sezone to nedeljo v češkem Brnu, kjer ga bo nadomestil Hondin testni dirkač Stefan Bradl.



"V prvi vrsti bi Marcu zaželel čimprejšnje okrevanje. To, kar je storil v Jerezu, je nekaj neverjetnega in junaškega. Še enkrat več je dokazal, da ima pravi šampionski duh. Po drugi strani pa se že veselim tokratne preizkušnje na najvišji ravni, čeprav zaradi pandemije koronavirusa nisem imel veliko priložnosti za vadbo na tem motociklu. Kljub temu se počutim zelo dobro in komaj čakam, da zopet zastopam Hondine barve na dirki razreda MotoGP. Pa poglejmo, kako se bo vse skupaj izšlo ta konec tedna," je po novici, da bo stopil v velike čevlje Marca Marqueza na nedeljski dirki v Brnu, vzhičeno dejal Bradl.