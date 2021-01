Koledar motoGP za 2021: uvodni dirki v Katarju, vrača se Portimao

Tudi naslednja preizkušnja bo pod reflektorji, prav tako v Dohi, nato pa se bodo dirkači podali v Evropo in začeli dirke na stari celini. Najprej je, kot rečeno, na programu VN Portugalske v Portimauu. Zatem bodo od evropske turneje preostale še velike nagrade Velike Britanije, Aragonije in San Marina. Peklenski oktober, ko so na sporedu kar štiri dirke, se bo odvil na Japonskem, Tajskem, v Avstraliji in Maleziji, nato pa je pred dirkači zgolj veliki zaključek sezone – 14. november in dirka za VN Valencie.

Preizkus strogih protokolov že na testiranjih

Uvodna testiranja v Maleziji bodo vodstvu tekmovanja služila kot preizkus protokolov za sezono 2021. Tako imenovani "shakedown" od 14. do 16. februarja in tudi prvi treningi med 19. in 21. februarjem v Sepangu bodo potekali v znamenju strogih zdravstveno-varnostnih ukrepih v slogu "mehurčka", ki je dirkače in ostale člane paddocka obdajal že v prejšnji sezoni.