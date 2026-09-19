Napet sprint v Avstriji

15. sprint dirka letošnje sezone v Avstriji na dirkališču Spielberg je že v prvem krogu ponudila dramo. Vodilnega na startu, Jorgeja Martina sta prehitela Pedro Acosta in Marc Marquez. Martin je izgubil kar nekaj mest in po začetni zmedi sprint nadaljeval s sedmega mesta, Acosta in Marquez pa sta zmedo izkoristila ter se prebila na prvo in drugo mesto. Martina so prehiteli še Marco Bezzecchi, Ai Ogura in Alex Marquez.

Martin je nato v nadaljevanju ujel ritem ter se hitro prebil na tretje mesto. V tesnem obračunu z Marcom Marquezom, ki je moral zapeljati malo s steze, mu je uspelo napredovati na drugo mesto.

3 kroge pred koncem je padel vodilni Acosta in padel na 13. mesto.