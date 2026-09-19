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Napet sprint v Avstriji

Spielberg, 19. 09. 2026 14.38 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
R.S.
VN Avstrije Spielberg

Na 15. prizorišču letošnje sezone razreda MotoGP je pred dirkači prvi vrhunec dirkaškega konca tedna v kultnem Spielbergu. Sprint preizkušnjo bo z najboljšega startnega položaja začel Jorge Martin, ki je postavil najhitrejši čas v kvalifikacijah. Družbo v prvi vrsti mu bosta delala še Marc Marquez in Pedro Acosta. Sprint lahko v živo spremljate na Kanalu A in VOYO:

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15.22

Martin osvojil sprint dirko v Avstriji

Za njim je končal njegov največji tekmec Marc Marquez, tretji je bil Bezzecchi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
14/14

Dirkači so v zadnjem krogu

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
12/14

Vodstvo je prevzel Martin

Za njim peljeta Marc Marquez in Bezzecchi. Acosta je zdaj trinajsti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
12/14

Acosta končal v pesku!!

Imel je že skoraj tri sekunde prednosti, a je v trenutku nezbranosti vse zapravil ter končal v pesku.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
11/14

Ogura je prehitel Alexa Marqueza

Priboril si je peto mesto.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

15. sprint dirka letošnje sezone v Avstriji na dirkališču Spielberg je že v prvem krogu ponudila dramo. Vodilnega na startu, Jorgeja Martina sta prehitela Pedro Acosta in Marc Marquez. Martin je izgubil kar nekaj mest in po začetni zmedi sprint nadaljeval s sedmega mesta, Acosta in Marquez pa sta zmedo izkoristila ter se prebila na prvo in drugo mesto. Martina so prehiteli še Marco Bezzecchi, Ai Ogura in Alex Marquez.

Martin je nato v nadaljevanju ujel ritem ter se hitro prebil na tretje mesto. V tesnem obračunu z Marcom Marquezom, ki je moral zapeljati malo s steze, mu je uspelo napredovati na drugo mesto.

3 kroge pred koncem je padel vodilni Acosta in padel na 13. mesto.

MotoGP - VN Avstrije
MotoGP - VN Avstrije
FOTO: VOYO

Na obeh petkovih prostih treningih se je najbolje znašel Pedro Acosta, ki je bil najhitrejši med vsemi. V kvalifikacijah je s časom 1:27.917 slavil Jorge Martin, za njim pa se je na drugo mesto uvrstil Ducatijev Marc Marquez. Acosta za rojakoma ni zaostal veliko in bo sprint začel s prve startne vrste na tretjem mestu. Peterico sta dopolnila Italijan Marco Bezzecchi in Ai Ogura, ki se je v Avstrijo vrnil po poškodbi, ki jo je staknil med poletnim premorom.

Preberi še Dan v Spielbergu: kvalifikacije Martinu, Marquez takoj za njim

Komu bo pripadla sprint preizkušnja, boste lahko preverili od 14.55 dalje na Kanalu A in VOYO.

VN Avstrije
VN Avstrije
FOTO: 24ur.com
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motogp sprint vn avstrije Spielberg

Dan v Spielbergu: kvalifikacije Martinu, Marquez takoj za njim

24ur.com Bastianini najhitrejši v kvalifikacijah, Martin tretji, Bagnaia četrti
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