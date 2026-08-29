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Zgodba se razvija

Marc Marquez po izjemnem startu prišel do sprinterske zmage v Aragonu

Aragon, 29. 08. 2026 14.47 pred dvema minutama 1 min branja 2

Avtor:
R.S.
Marc Marquez

Sprintersko dirko za VN Aragonije je po odličnem startu dobil Marc Marquez, ki je vodil od starta do cilja. Za njim se je uvrstil njegov mlajši brat Alex, tretje mesto pa je po slabšem startu pripadlo Marcu Bezzecchiju. Vodilni v prvenstvu Jorge Martin je končal na petem mestu.

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15.23

Prvo peterico sta sklenila Acosta in Martin

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
15.22

Španec je prišel do pete sprinterske zmage v letošnje sezone

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
15.21

Zmagovalec je Marc Marquez!

Kot drugi je ciljno črto prečkal Alex Marquez, tretji pa je bil Marco Bezzecchi

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15.19

Še zadnji krog!

Do konca dirke se nam ne obetajo večje spremembe.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
15.15

Še dva kroga:

Marc Marquez drvi proti zanesljivi sprinterski zmagi

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
MotoGP - VN Aragonije
MotoGP - VN Aragonije
FOTO: VOYO

V vlogi glavnega favorita se je v Aragonijo podal sedemkratni zmagovalec tamkajšnje velike nagrade, aktualni svetovni prvak Marc Marquez, ki je to vlogo opravičil na uvodnem treningu, ko je postavil najhitrejši čas. V nadaljevanju sporeda dirkaškega vikenda je prvo mesto na obeh preostalih treningih in kvalifikacijah dosegel Marco Bezzecchi, ki se očitno vrača v formo, ki jo je kazal v začetku prvenstva.

Preberi še Kvalifikacije z rekordom steze pripadle Bezzecchiju pred bratoma Marquez

Sprintersko preizkušnjo sta najbolje začela brata Marc Marquez in Alex Marquez, ki sta že v prvem ovinku prehitela Bezzecchija, ki je tako padel na tretje mesto. Prvi je sprintersko preizkušnjo že v uvodnem krogu končal Luca Marini. S starta se je slabo pognal tudi Raul Fernandez, ki je po začetnem četrtem mestu izgubil nekaj mest. Slabši start Fernandeza sta izkoristila Jorge Martin in Pedro Acosta, ki sta po odpeljanih štirih krogih vozila na četrtem oziroma petem mestu. Acosta je po napaki Martina prišel na četrto mesto.

V ospredju tri kroge pred koncem ni prišlo do sprememb. Vodil je Marc Marquez pred bratom Alexom in Bezzecchijem. Za vodilno trojico pa sta se vozila Acosta in Martin.

VN Aragonije
VN Aragonije
FOTO: 24ur.com
motogp marco bezzecchi marc marquez sprint aragon vn aragonije dirka

Kvalifikacije z rekordom steze pripadle Bezzecchiju pred bratoma Marquez

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BELAN
29. 08. 2026 15.28
Lagano#93💪🇪🇦
Odgovori
0 0
motorist_mb
29. 08. 2026 15.22
MM z lahkoto 💪
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