Marc Marquez po izjemnem startu prišel do sprinterske zmage v Aragonu

V vlogi glavnega favorita se je v Aragonijo podal sedemkratni zmagovalec tamkajšnje velike nagrade, aktualni svetovni prvak Marc Marquez , ki je to vlogo opravičil na uvodnem treningu, ko je postavil najhitrejši čas. V nadaljevanju sporeda dirkaškega vikenda je prvo mesto na obeh preostalih treningih in kvalifikacijah dosegel Marco Bezzecchi , ki se očitno vrača v formo, ki jo je kazal v začetku prvenstva.

Sprintersko preizkušnjo sta najbolje začela brata Marc Marquez in Alex Marquez, ki sta že v prvem ovinku prehitela Bezzecchija, ki je tako padel na tretje mesto. Prvi je sprintersko preizkušnjo že v uvodnem krogu končal Luca Marini. S starta se je slabo pognal tudi Raul Fernandez, ki je po začetnem četrtem mestu izgubil nekaj mest. Slabši start Fernandeza sta izkoristila Jorge Martin in Pedro Acosta, ki sta po odpeljanih štirih krogih vozila na četrtem oziroma petem mestu. Acosta je po napaki Martina prišel na četrto mesto.

V ospredju tri kroge pred koncem ni prišlo do sprememb. Vodil je Marc Marquez pred bratom Alexom in Bezzecchijem. Za vodilno trojico pa sta se vozila Acosta in Martin.