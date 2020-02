Končno skupaj: Marquez z bratom predstavil motocikel za novo sezono

Zbrane je v Indoneziji najprej nagovoril direktor HRC Tecuhiro Kuvata, ki po poročanju spletne strani španskega športnega časnika MARCAže tradicionalno ni odstopal od svoje diplomatske drže.

"Lani smo izpolnili cilj osvojitve trojne krone. Marc je osvojil svoj šesti naslov v motoGP, Honda pa ekipnega in konstruktorskega," je MARCA citirala Kuvato. "Upajmo, da nam bo Marc Marquez prinesel še veliko več velikih trenutkov v prihodnje. Vso zimo je okreval in se močno trudil. Od leta 2013, ko je prišel Marc, v ekipi nismo imeli novinca. Zdaj je napočil trenutek za priključitev Alexa Marqueza. Z nami je že dirkal v pripravah na sezono 2014, zdaj pa bo cilj večji. Potrebuje čas za prilagoditev na to kategorijo in pomagali mu bomo. Naša naloga je, da bo uspešen. Inženirji Honde so opravili izvrstno delo in prepričani smo, da jim bo spet uspelo."

Posnetek predstavitve ekipe Repsol Honda v Džakarti: