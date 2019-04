Konec je! Rossi že v Argentini končuje kariero, ker bo postal oče

"O tem sem razmišljal že ob koncu lanske sezone, ko nam ni in ni šlo. Idealen trenutek bi bil v Maleziji, ko sem bil na poti do zmage, a sem storil napako. To bi bil idealen trenutek, da se poslovim, saj je Francesco Bagnaiana omenjeni dirki postal svetovni prvak, brat (Luca Marini, op. p.) pa je prvič v karieri zmagal. Čas je, da dam priložnost mladim, sam pa se bom posvetil novi vlogi. Sedaj vam lahko razkrijem, da bomo v družini kmalu trije. Vesel sem, da kariero končujem s še enim lepim uspehom. Biti na stopničkah v Argentini je vselej nekaj posebnega," je v kratki izjavi za javnost povedal 40-letnik, ki je zadnji naslov svetovnega prvaka osvojil leta 2009. Zanimivo, da se je za to potezo odločil le dan po dirki, na kateri je obeležil 23. obletnico od debija v svetovnem motociklističnem prvenstvu. Dirkaški doktor se torej poslavlja brez dveh mejnikov. Želel je osvojiti deseti naslov svetovnega prvaka in po številu zmag v svetovnem prvenstvu preseči legendarnega Giacoma Agostinija. Rossi bo tako ostal devetkratni svetovni prvak in ostal bo pri 115 zmagah, kar je sedem manj od absolutnega rekorda. Rossi je sicer imel veljavno pogodbo z moštvom Yamaha še vse do konca sezone 2020.