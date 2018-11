Konec sodelovanja: Stoner zapušča Ducati

Njegov doprinos je bil viden že v prvi sezoni, saj je Andrea Iannone rdečim privozil prvo zmago med elito po odhodu Stonerja leta 2010. Razvoj motocikla je več kot očitno šel v pravo smer in v sezoni 2017 je bil Andrea Dovizioso vse do zadnje dirke v Valencii v igri za naslov prvaka, ki ga je naposled vendarle osvojil Marc Marquez . A Ducati je bil znova na samem vrhu elitnega razreda. To sta tudi v leto šnji sezoni potrdila Dovizioso in Jorge Lorenzo , ki sta skupaj zmagala na šestih dirkah, a to tudi tokrat ni bilo dovolj za tako želeni naslov Italijanov. V zadnji sezoni sicer Stoner ni bil tako dejaven na testiranjih, saj je bil prisoten zgolj na testiranjih v Sepangu, nato pa se je umaknil, saj je potreboval operacijo desnega ramena. Pri Ducatiju pa so se sedaj odločili, da z Avstralcem ne podaljšajo triletne pogodbe, ki poteče ob koncu leto šnje sezone.

Casey Stoner bo za vse večne čase z zlatimi črkami zapisan v zgodovino motociklističnega svetovnega prvenstva. Avstralec je namreč leta 2007 v svoji drugi sezoni med motociklistično elito osvojil naslov svetovnega prvaka. Za nameček mu je to uspe lo z motociklom moštva Ducati, ki je bil za italijansko moštvo sploh prvi in zaenkrat še vedno edini naslov med elito. Po koncu sezone 2010 je nato Stoner zapustil rdeče in se preselil k Hondi, ter v sezoni 2011 še z japonskim moštvom osvojil naslov prvaka. Po koncu naslednje sezone, pa se je pri zgolj 27-ih letih odločil, da odide v dirkaški pokoj. Nato je nekaj časa opravljal vlogo testnega dirkača pri Hondi, preden je pred začet kom sezone 2016 podpisal pogodbo z Ducatijem in postal njihov testni dirkač. Vse z enim ciljem, da rdečim iz Bologne pomaga do novega naslova prvaka.

"Rad bi se zahvalil Ducatiju za vse lepe spomine in predvsem za podporo in navdušenje vseh navijačev moštva. Vsi skupaj smo skozi ta leta delili neverjetno strast nad dirkanjem in to mi bo ostalo v spominu za vselej. Zadnja tri leta sem res užival v vlogi testnega dirkača. Odlično sem sodeloval s tehničnim osebjem in vidno je, da je naš razvoj šel v pravo smer. Iskreno upam in želim, da bo moštvo uspešno tudi brez mene," je v kratki izjavi za javnost dejal Stoner, katerega sedaj povezujejo z vlogo testnega dirkača pri moštvu Honde. Mnogi so bili prepričani, da bo po koncu letošnje sezone to vlogo upravljal Dani Pedrosa, a se je Španec odločil, da bo raje sodeloval z moštvom KTM-a. Morda pa Stonerja zamika delo z moštvom, ki je po njegovem odhodu in prihodu Marca Marqueza, praktično nepremagljivo.

"Casey bo vedno del Ducatijeve družine. V imenu vseh navijačev in članov moštva se mu iskreno zahvaljujem za pomemben doprinos, ki ga je dal moštvu ne le v zadnjih treh sezonah, ampak skozi vsa ta leta, ko je leta 2007 tudi pripeljal tako želeni naslov v Italijo. Z njegovim zavzetim in profesionalnim odnosom, je naš motocikel poslal eden najbolj konkurenčnih v svetovnem prvenstvu. Ducati in vsi navijači moštva, želimo njemu in njegovi družini vse najboljše v prihodnosti," pa je povedal predsednik moštva Claudio Domenicali.