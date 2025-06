Konec ugibanj: Razgatlioglu se seli v razred motoGP

O prihodnosti Topraka Razgatliogluja se že nekaj let špekulira. Vselej je na "jedilniku" njegova potencialna selitev iz Superbika k elitnem razredu motoGP. Stvari so zorele kar nekaj let, 28-letnega Turka so že nekajkrat nepreklicno preselili med dirkaško elito, a vendar je vedno znova nekaj malega zmanjkalo, da bi prišlo tudi do uradne selitve. Sedaj ni več ovir. "Razgatlioglu zapušča razred Superbike, zapušča ekipo BMW-ja in odhaja med elito," sprva piše Gazzeta, ki tudi že ve, kam bo Turek, dvakratni šampion razreda Superbike, odšel.