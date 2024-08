Ducatijevi dirkači pričakujejo, da bodo imeli v Spielbergu prednost pred konkurenco

OGLAS

Z lepo popotnico v Spielberg prihaja Španec Jorge Martin, ki je na zadnji dirki za Veliko nagrado Velike Britanije prevzel vodstvo v skupnem seštevku in ima tri točke prednosti pred drugouvrščenim Francescom Bagnaio. "Moj cilj je, da po dobrem koncu tedna v Silverstonu nadaljujem z napredkom. Da povečam prednost v skupnem seštevku, mi v tem trenutku ni pomembno, ključno je, da še naprej pridobivam na samozavesti," je na novinarski konferenci poudarjal Španec, ki mu Spielberg lani ni bil pretirano naklonjen. "V lanski sezoni mi na tej stezi ni šlo najbolje, četudi sem bil hiter, nisem prišel do dobrih izidov. Upam, da lahko ta konec tedna izboljšamo rezultat in občutke ter da bomo konkurenčnejši kot lani," še dodaja Martin.

Lepše spomine na Red Bull Ring ima Bagnaia, ki je tako v lanski kot tudi predlanski sezoni na tem dirkališču slavil zmago. "To je ena najboljših stez za naš motocikel. Obožujem točke zaviranja, pri katerih moraš biti zelo natančen," se dirkanja že veseli aktualni svetovni prvak.

Četudi je Italijan v Silverstonu zapravil prednost v točkovanju svetovnega prvenstva, trdi, da se s tem ne obremenjuje. "V tem trenutku ni tako pomembno voditi v skupnem seštevku. Začenjamo praktično z ničle, deset dirk pred koncem so med mano in Martinom le tri točke razlike. V drugi polovici sezone pa se moram izboljšati v sprinterskih dirkah, ker prav tam največ izgubim v primerjavi z Martinom."

Vodilna v skupnem seštevku se zavedata, da je sezona še dolga, dirk pa še veliko in še ni prišel trenutek, ko bi lahko preračunavala in razmišljala o manjšem tveganju. Poudarjata, da je prvenstvo povsem odprto in se v boj za naslov prvaka še vedno lahko vmešata tudi Enea Bastianini in Marc Marquez. "Mislim, da smo mi štirje najkonkurenčnejši in korak pred vsemi ostalimi," je komentiral Martin. Prav Bastianini je v Avstrijo po zmagi na sprinterski in klasični dirki v Silverstonu pripotoval najbolje razpoložen. "Upam, da lahko dobro formo obdržim do konca sezone. Zelo sem vesel, ker sem prvič zmagal tudi na sprinterski preizkušnji, na kateri ponavadi nisem tako konkurenčen. Pripravljen sem za nov dober rezultat," je Italijan optimističen pred začetkom dirkaškega vikenda v Spielbergu.

V boj za najvišja mesta se bo skušal vmešati tudi Marc Marquez, ki v svoji dolgoletni karieri na Red Bull Ringu še nikoli ni slavil zmage. "Čeprav sem tukaj kar trikrat v zadnjem krogu izgubil zmago na dirki, mi je ta steza všeč in se ponavadi tu dobro počutim. Sedaj sedim na najboljšem motociklu za to dirkališče, toda Martin, Bagnaia in Bastianini so na istem motociklu in so hitrejši od mene," priznava osemkratni svetovni prvak.

"Bomo videli, če se jim lahko približamo in nadoknadimo razliko. Toda mislim, da ob koncu dirke tokrat ne bom v položaju za zmago proti dirkačem, ki sedijo zraven mene. Seveda se bom potrudil, toda kot smo lahko videli na zadnjih dirkah, so oni korak pred mano."

Je pa Marquez trenutno dirkač z največjim številom padcev, vpisal jih je 15. "V prvem delu sem veliko padal in ne zaradi mojih napak. Na zadnjih nekaj dirkah sem imel nekaj padcev, ki jih nisem povsem razumel, in to mi je znižalo samozavest. Najpomembnejša stvar pa je, da padam na treningih, in po navadi na klasičnih dirki ostanem na dveh kolesih. Seveda bi si želel manj padati, toda na trenutku me ta številka ne zanima zares."

Španec je komentiral tudi izjavo Bagnaie, ki je v intervjuju za motogp.com dejal, da bi lahko bila naveza Bagnaia - Marquez v tovarniški garaži izredno dobra ali pa prava katastrofa. "Zame bo to nova izkušnja, prej sem bil v ekipi Repsol Honda vedno najizkušenejši in tudi najboljši v garaži. Tudi dva svetovna prvaka, Jorge Lorenzo in Joan Mir, sta prišla k Hondi, toda je bila drugačna situacija, ker sem poznal motocikel bolje. Tokrat bo nova izkušnja zame, Bagnaia je referenca v Ducatiju, nosi številko ena, je izredno hiter in moram se veliko naučiti od njega. Upam, da si lahko pomagava, če bova oba konkurenčna, je to največja pomoč, da lahko napredujeva in dvigneva najin nivo dirkanja," je sklenil Marquez.

Ali bodo dirkači ducatija res prevladovali, bomo lahko videli že na prvih petkovih treningih, ki bodo na sporedu ob 10.45 in 15.00