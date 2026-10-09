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MotoGP

Marc Marquez presenečen s petkovim izplenom obeh treningov

Mandalika, 09. 10. 2026 13.57 pred 41 minutami 1 min branja 1

Avtor:
R.S.
Marc Marquez

Aktualni svetovni prvak Marc Marquez je bil po petkovih treningih zadovoljen s svojo predstavo. Španec je na prizorišču, kjer še nikoli ni uspel končati nedeljske dirke, na uvodnem treningu zaostal le za Marcom Bezzecchijem, na drugem treningu pa je osvojil končno peto mesto. Dirkač Ducatija je bil ob koncu dneva zadovoljen s svojim izplenom pred nadaljevanjem dirkaškega vikenda.

Devetkratni svetovni prvak Marc Marquez na dirkališče v Mandaliki nima najlepših spominov. Dirkač Ducatija, odkar se je leta 2022 prizorišče vrnilo v koledar najboljših motociklistov na svetu, še nikoli ni uspel končati nedeljske dirke, obenem pa je Marquez ravno na tem prizorišču lani zaradi poškodbe, ki jo je utrpel po trku z Marcom Bezzecchijem, predčasno končal sezono. Na Špančevo srečo je bil takrat naslov že v njegovih rokah.

Preberi še Drugi trening, ki so ga zaznamovali padci, pripadel Fernandezu

Gledano na preteklost, je bil 33-letnik zadovoljen z izplenom petkovega dogajanja v Indoneziji. Na prvem treningu je bil od njega hitrejši le njegov krvnik za poškodbo v lanski sezoni Bezzecchi, na drugem pa je Marquez osvojil solidno peto mesto.

Marc Marquez
Marc Marquez
FOTO: AP

Dirkač Ducatija je priznal, da skupaj z moštvom niso pričakovali, da bo Španec med najhitrejšimi na obeh treningih. Da je bil trenutno drugi v prvenstvu tako hiter, so pomagale tudi izboljšave na motorju, ki jih je naredil pred lanskim padcem. "Vesel sem, da sem med najhitrejšimi, čeprav tega dan pred tem nismo pričakovali," je po treningih dejal Marquez.

Razpored dirk za VN Indonezije 2026
Razpored dirk za VN Indonezije 2026
FOTO: 24ur.com
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marc marquez vn indonezije Mandalika

Drugi trening, ki so ga zaznamovali padci, pripadel Fernandezu

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KOMENTARJI1

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RUBEŽ
09. 10. 2026 14.40
Pomembno je jutri in v nedeljo, ko bo šlo za točke. Takrat pa jasno spet MM No1 4EVER.
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