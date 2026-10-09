Marc Marquez presenečen s petkovim izplenom obeh treningov

Devetkratni svetovni prvak Marc Marquez na dirkališče v Mandaliki nima najlepših spominov. Dirkač Ducatija, odkar se je leta 2022 prizorišče vrnilo v koledar najboljših motociklistov na svetu, še nikoli ni uspel končati nedeljske dirke, obenem pa je Marquez ravno na tem prizorišču lani zaradi poškodbe, ki jo je utrpel po trku z Marcom Bezzecchijem, predčasno končal sezono. Na Špančevo srečo je bil takrat naslov že v njegovih rokah.

Gledano na preteklost, je bil 33-letnik zadovoljen z izplenom petkovega dogajanja v Indoneziji. Na prvem treningu je bil od njega hitrejši le njegov krvnik za poškodbo v lanski sezoni Bezzecchi, na drugem pa je Marquez osvojil solidno peto mesto.

Marc Marquez FOTO: AP

Dirkač Ducatija je priznal, da skupaj z moštvom niso pričakovali, da bo Španec med najhitrejšimi na obeh treningih. Da je bil trenutno drugi v prvenstvu tako hiter, so pomagale tudi izboljšave na motorju, ki jih je naredil pred lanskim padcem. "Vesel sem, da sem med najhitrejšimi, čeprav tega dan pred tem nismo pričakovali," je po treningih dejal Marquez.