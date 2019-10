Kot da ne more biti slabše za Lorenza: Neprevidni Majorčan na treningu trčil z Marquezom

Marc Marquez je na drugem treningu hitel proti najboljšemu času, ko mu je idealno linijo zavzel počasniJorge Lorenzo, ki ni bil v hitrem krogu. Agresivni svetovni prvak je želel izkoristiti vsak milimeter prostora, ki ga je imel, ob tem pa sta dirkača Repsol Honde trčila, na srečo pa jo odnesla brez padca. "Ravnokar sem prišel iz njegove 'pisarne'. Takoj sem se šel pogovorit z njim, saj je moj moštveni kolega in imam z njim dober odnos," je takoj po drugem treningu novinarjem na Phillip Islandu dejal Marquez."Seveda sva se vrnila k trku in se pogovorila o dogajanju. Bil je v počasnem krogu, jaz pa v hitrem. Resda je šlo za trening, toda šlo je za uvrstitev v hitrejšo kvalifikacijsko skupino. Vedel sem, da je to edini krog z mehkejšo gumo, bil sem hiter, on je bil na sredini linije, na žalost sva se malce dotaknila, na srečo za oba ni bilo padca. To je pomembno, ko voziš v počasnem krogu, ne smeš voziti po idealni liniji," je obrazložil široko nasmejani Marquez, ki si je s skupno šestim mestom na petkovih treningih že zagotovil vožnjo v sobotni hitrejši kvalifikacijski skupini (najboljših deset s prvih treh treningov), v soboto je namreč napovedan dež, tako da dirkači skoraj zagotovo ne bodo izboljšali današnjih časov.

PREBERITE ŠE: Vinales najhitrejši na uvodnih treningih v Avstraliji, hud padec Quartararoja