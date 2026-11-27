Marc Marquez je sprejel odločitev, ki bo zaznamovala konec nekega obdobja v motociklizmu. Španski zvezdnik in desetkratni svetovni prvak je med prostimi treningi za veliko nagrado Valencie razkril, da bo po koncu dirkaškega konca tedna končal kariero v razredu motoGP.
Marquez je novico sporočil na njemu lasten način. Kameram je pokazal napis: "To bo moja zadnja dirka v MotoGP." Le nekaj besed je bilo dovolj, da so zaokrožile po svetu in sprožile val odzivov med navijači, tekmeci in nekdanjimi prvaki.
S tem se zaključuje ena najbolj izjemnih zgodb v zgodovini motociklizma. Márquez je v najvišjem razredu pustil neizbrisen pečat z drznostjo, agresivnim slogom vožnje in številnimi nepozabnimi zmagami. V karieri je premagoval tekmece, podiral rekorde, nato pa še samega sebe, ko se je po hudih poškodbah in številnih operacijah znova vrnil v boj za vrh.
Njegovo kariero so zaznamovala legendarna rivalstva, predvsem z Valentinom Rossijem, Jorgejem Lorenzom in pozneje Francescom Bagnaio. Prav zaradi teh dvobojev je MotoGP v zadnjem desetletju doživel nekatere najbolj nepozabne trenutke.
Valencia tako ne bo gostila zgolj zadnje dirke sezone, temveč tudi slovo enega največjih dirkačev vseh časov. Navijači bodo imeli še zadnjo priložnost, da na stezi pozdravijo moža, ki je s svojim talentom, nepopustljivostjo in številnimi vrnitvami zaznamoval celotno generacijo motociklističnega športa.
Marquez za seboj pušča bogato zapuščino, ki jo sestavljajo številne zmage, nepozabna rivalstva in trenutki, ki so zaznamovali sodobno obdobje MotoGP. Valencia bo tako prizorišče ne le zaključka sezone, temveč tudi slovesa enega največjih imen, kar jih je ta šport kadarkoli imel.
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