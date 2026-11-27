Marc Marquez je sprejel odločitev, ki bo zaznamovala konec nekega obdobja v motociklizmu. Španski zvezdnik in desetkratni svetovni prvak je med prostimi treningi za veliko nagrado Valencie razkril, da bo po koncu dirkaškega konca tedna končal kariero v razredu motoGP.

Marquez je novico sporočil na njemu lasten način. Kameram je pokazal napis: "To bo moja zadnja dirka v MotoGP." Le nekaj besed je bilo dovolj, da so zaokrožile po svetu in sprožile val odzivov med navijači, tekmeci in nekdanjimi prvaki.