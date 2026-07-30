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MotoGP

Kraljevstvo za dobrega mehanika: 'vojna' med Ducatijem in Aprilio končana

Modena, 30. 07. 2026 08.20 pred 50 minutami 3 min branja 1

Avtor:
Marko Juvan
Cristian Gabarrini in Francesco Bagnaia

Nekdanji prvak kraljevega razreda motoGP Francesco Pecco Bagnaia je ob potrjeni selitvi k Aprilii ob koncu te sezone, svoje najboljše rezultat doslej je dosegel v rdečem kot član Ducatija. Zavedajoč se, kako pomemben člen pri njegovih motociklističnih podvigih je bila tudi ekipa v ozadju, je 29-letni Italijan sprožil pravo malo vojno okoli glavnega mehanika ekipe iz Borga Panigaleja Cristiana Gabarrinija. Bagnaia ga je hotel odpeljati k svojim novin delodajalcem, a so rdeči rekli - stop. Tvorec številnih uspehov Ducatija, del te ekipe je že od leta 2007, ostaja tudi v prihodnjem v rdečem.

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Kot rečeno in večkrat zapisano, dvakratni svetovni prvak v motociklističnem razredu motoGP Francesco Bagnaia se bo v prihodnji sezoni pridružil Aprilii. Znano je tudi, da bo 29-letni Bagnaia pri Aprilii vozil skupaj z rojakom in še nedavno vodilnim v svetovnem prvenstvu Marcom Bezzechijem

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Bagnaia je z novimi delodajalci podpisal štiriletno pogodbo. Namesto njega bo prihodnje leto k Ducatiji prišel mladi španski talent Pedro Acosta, ki se bo tako pridružil aktualnemu prvaku motoGP Marcu Marquezu.

Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
FOTO: Profimedia

Bagnaia je bil z Ducatijem v letih 2022 in 2023 okronan za svetovnega prvaka, njegov prvi naslov pa je bila prelomna zmaga za Ducati, ki je na krono dirkača motoGP čakal 15 let. Leta 2024 je za las zgrešil tudi hat-trick svetovnih naslovov, za zmagovalcem Jorgejem Martinom je zaostal le 10 točk, a se je od takrat mučil na tovarniškem motorju.

Kdo je Cristian Gabarrini, človek v ozadju uspehov?

Pri Ducatiju so zaprli vrata njegovemu odhodu. Čeprav si je Francesco Bagnaia želel, da bi mu ob prestopu v Aprilio sledil tudi dolgoletni šef tehnike Cristian Gabarrini, bo Italijan ostal v Borgo Panigalu in od leta 2027 sodeloval z novincem Pedrom Acosto.

Pedro Acosta
Pedro Acosta
FOTO: Profimedia

Pravijo, da za vsakim uspešnim moškim, stoji uspešna ženska. V tem primeru za velikim šampionom stoji izjemna ekipa. V Ducatijevem primeru se za tremi od skupno štirih naslovov svetovnega prvaka, ki jih je osvojila tovarniška ekipa iz Borgo Panigala, skriva tudi eno ime: Cristian Gabarrini. 

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Izkušeni šef tehnike je del Ducatija že od leta 2007, v zadnjih sezonah pa je tesno sodeloval s Francescom Bagnaio. Ob koncu letošnje sezone se bo njuno uspešno partnerstvo končalo, saj se Bagnaia pripravlja na prestop v Aprilio.

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Po poročanju italijanskih medijev je trikratni svetovni prvak storil vse, da bi s seboj v Noale pripeljal tudi človeka, ki mu najbolj zaupa v garaži. Toda Ducati ni želel ostati brez enega svojih ključnih strokovnjakov.

Ducati ga je zadržal

Vodstvo italijanskega proizvajalca je Cristianu Gabarriniju preprečilo odhod in ga zadržalo v tovarniški ekipi. Njegovo znanje in izkušnje namreč veljajo za enega od pomembnih razlogov za uspehe Ducatija v zadnjih letih. 

Marc Marquez
Marc Marquez
FOTO: Profimedia

Gabarrini bo tako po Bagnaievem odhodu dobil novega dirkača. Od sezone 2027 naprej naj bi postal desna roka Pedra Acoste, ki se bo pridružil uradni Ducatijevi ekipi.

Človek, ki je soustvarjal šampione

Gabarrini uživa velik ugled v paddocku motoGP. V skoraj dveh desetletjih delovanja pri Ducatiju je sodeloval pri številnih uspešnih projektih in igral pomembno vlogo pri razvoju motociklov, s katerimi je italijanska znamka zgradila svojo prevlado v kraljevskem motociklističnem razredu. 

Christian Gabarrini in Francesco Bagnaia
Christian Gabarrini in Francesco Bagnaia
FOTO: Twitter

Ni zato presenetljivo, da ga je Bagnaia ob selitvi v Aprilio želel obdržati ob sebi. Med dirkačem in njegovim šefom tehnike se je v letih sodelovanja spletlo močno zaupanje, ki ga je težko nadomestiti.

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A Ducati je ocenil, da je Gabarrini preveč pomemben člen projekta, da bi ga prepustil neposrednemu tekmecu.

Razlagalnik

Paddock je ograjeno območje na dirkališču, ki se nahaja neposredno za boksom in je namenjeno ekipam, dirkačem, mehanikom ter tehničnemu osebju. To je osrednje delovno okolje, kjer potekajo priprave na dirke, servisiranje motociklov in strateški sestanki. V širšem smislu se izraz uporablja tudi za opis celotne skupnosti ljudi, ki se profesionalno ukvarjajo s tekmovanjem v razredu motoGP.

Kraljevi razred, danes znan kot motoGP, predstavlja najvišjo in najprestižnejšo kategorijo cestno-hitrostnega motociklizma na svetu. V tem razredu tekmujejo tehnološko najbolj napredni prototipni motocikli, ki niso na voljo za splošno prodajo. Dirkači v tem razredu veljajo za najboljše na svetu, saj zahteva tekmovanje izjemno fizično pripravljenost, vrhunsko tehnično znanje in sposobnost obvladovanja motociklov z ogromno močjo motorja.

Šef tehnike je ključna oseba v ekipi dirkača, odgovorna za celoten tehnični razvoj in nastavitve motocikla. Njegova naloga je interpretirati povratne informacije, ki jih dirkač poda po vožnji, in jih pretvoriti v konkretne mehanske spremembe na motorju, vzmetenju ali elektroniki. Poleg tehnične plati deluje tudi kot mentor in taktični vodja, ki skrbi za psihološko stabilnost dirkača in usklajenost celotne ekipe mehanikov.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI1

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prost1
30. 07. 2026 09.06
Verjamem, da je sodelovanje z utečenim glavnim mehanikom lažje, ampak dober dirkač lahko sodeluje z vsakim. Marc ni nikogar vzel s sabo, novi pa se je takoj vklopil. Še več. Vsi so navdušeni kako lahko je sodelovati z njim. Poda jim točne odzive in želje.
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