Krog po Red Bull Ringu s Petrom Kavčičem

Ni skrivnost, da dirkališče Red Bull Ring v Spielbergu ustreza Ducatijem, saj na njem do izraza pridejo motocikli, ki so hitri na ravninah, ki lahko z močnim zaviranjem tudi hitro zmanjšajo hitrost. Steza je speljana skoraj povsem v desno in ima le tri leve ovinke. Preizkusil jo je tudi naš strokovni komentator Peter Kavčič, tako da vabljeni k ogledu posnetka steze s perspektive dirkačev.