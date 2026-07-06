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MotoGP

KTM potrdil prihod Alexa Marqueza

Ljubljana, 06. 07. 2026 12.10 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
R.S.
Alex Marquez

Moštvo KTM je potrdilo, da bo od naslednje sezone zanje dirkal aktualni svetovni podprvak Alex Marquez. S Špancem bodo podpisali večletno pogodbo. Mlajši izmed bratov Marquez bo tako ob koncu sezone končal svoje štiriletno obdobje pri moštvu Gresini Ducati.

Alex Marquez bo v naslednji sezoni zamenjal okolje in se preselil k KTM-u.
Alex Marquez bo v naslednji sezoni zamenjal okolje in se preselil k KTM-u.
FOTO: MotoGP

Alex Marquez, nekdanji zmagovalec razredov Moto3 in Moto2, ki se je v najelitnejši razred preselil leta 2020, bo od naslednje sezone dalje vozil za avstrijski KTM, ki ga bo zapustil Pedro Acosta. Slednji bo od naslednje sezone dalje moštveni kolega Alexovega starejšega brata Marca Marqueza pri tovarniškem Ducatiju. S tem se zaključuje njegova štiriletna zgodba pri Gresiniju, s katerim je osvojil štiri zmage. Španec se trenutno ukvarja z rehabilitacijo po poškodbi, ki jo je utrpel po grozljivem padcu na dirki za VN Katalonije.

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"Zelo smo ponosni in veseli, da smo za naš projekt pridobili izjemen talent, kot je Alex Marquez – podprvak svetovnega prvenstva leta 2025. Alex ne prinaša le izjemnih spretnosti in dirkaške inteligence, temveč tudi odločnost in zmagovalno miselnost, ki se popolnoma ujema z našim DNK. Skupaj si delimo jasen cilj: dvigniti KTM RC16 na višjo raven in se boriti na samem čelu MotoGP," je bil ob podpisu pogodbe vzhičen direktor KTM-a Pit Beirer.

Preberi še Mir in Holgado v naslednji sezoni za Gresini

Marquezov moštveni kolega za naslednjo sezono naj bi postal Fabio Di Giannantonio, ki je trenutno član moštva VR46. Pri Gresiniju so sicer pred nekaj dnevi že potrdili zasedbo za naslednjo sezono, k njim se selita Joan Mir in Daniel Holgado.

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