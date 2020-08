Pol Espargaro in Dovizioso z najboljšim izhodiščem pred kvalifikacijami

Sobota je kot običajno dan za kvalifikacije, pred tem pa dirkače v razredu motoGP čakata še tretji in nato še (krajši) četrti prosti trening. Pred VN Avstrije pa sta bila v ospredju zanimanja dirkača moštva KTM, saj sta že v Brnu kazala, da bosta zelo nevarna. Izkušeni Valentino Rossi je moštvo KTm-a uvrstil celo med favorite za zmago in po prvih treningih kaže, da so še vedno zelo hitri. Prav KTM-ov dirkač Brad Binder je slavil zmago na zadnji dirki v Brnu.

V skupnem seštevku obeh petkovih prostih treningov je prvo mesto pripadlo Polu Espargaroju, najmanj je za njim zaostal Ducatijev dirkač Dovizioso, nato sledijo Takaaki Nakagami, Alex Rins, Franco Morbidelli in Johann Zarco. Fabio Quartararo je zasedel deseto mesto, med deseterico pa ni bilo Mavericka Vinalesa, Valentina Rossija , Brada Binderja, ... Pol Espargaro je zanesljivo dolžnik iz dirke v Brnu, saj je bil na dobri poti do odmevnega rezultata, kazalo je na stopničke, nato pa je dobro uvrstitev odnesel njegov padec.

Dirkači bodo z zanimanjem spremljali tudi vremensko napoved, saj lahko dež in mokra steza precej spremenijo razmerja moči. Napoved ni preveč obetavna, tega se zaveda tudi francoski dirkač na Yamahi. "Iskreno rečeno, že ko smo prispeli sem in pogledali napoved, je bil dež predviden za vsak dan. Tako je kazalo za petek, soboto in nedeljo, ampak mi se bomo morali potruditi in pokazati kaj zmoremo, ne glede na razmere. Je pa res, da ni najlažje tekmovati v mokrem,"je dejal Quartararo, ki želi ob odsotnosti Marca Marqueza,in dobrem izkupičku na nedeljski dirki, še malce pobegniti tekmecem na lestvici svetovnega prvenstva.

Prenos na VOYO se začne ob 9. uri z prenosom tretjega prostega treninga razreda moto3, sledita treninga razreda motoGP in moto2.