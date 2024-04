Kvalifikacije: Martin, Bagnaia in M. Marquez v boju za 'poravnavo' (starih) računov

Uvodna petkova treninga sta potrdila odlično pripravljenost Martina in obenem več kot očitno željo pri starejšemu od bratov Marquez, da se morda še osmič v karieri elitnega razreda MotoGP zavihti na najvišjo stopničko na dirki za VN Amerik v Austinu. Lanske peripetije na istem prizorišču v zvezi z omenjeno trojico sicer sijajnih dirkačev je pripeljala do tega, da se širni medijski svet sprašuje, kaj sledi ta konec tedna.

Sedemkratni zmagovalec dirke za VN Amerik Marc Marquez (Gresini Racing MotoGP) bo prav gotovo želel popraviti bled vtis iz lanske sezone in v isti sapi skušal prejeti zadoščenje, potem ko je bil pred letom dni na istem prizorišču udeležen v trku z rivaloma Jorgejem Martinom (Prima Pramac Racing) in aktualnim svetovnim prvakom Francescom Bagnaio iz Ducatija.

"V našem taboru smo zadovoljni z vstopom v novo sezono, kar potrjujejo tudi rezultati na uvodnih preizkušnjah v Katarju in na Portugalskem. Toda to nas ne sme uspavati, saj bo v Austinu v boju za najvišja mesta konkuriralo najmanj osem dirkačev. Ohranjati bo treba želeni ritem od začetka pa do konca kvalifikacij in upati na najboljše," na dan kvalifikacij in sprint dirke pravi trenutni lider sezone z letnico 2024, JorgeMartin.

Nič manj ambiciozno v tretji dirkaški teden ne vstopa 30-letni katalonski "veteran", ki je predvsem na drugem treningu z odličnim krogom zasedel tretje mesto in napovedal boj za najvišja mesta tako v soboto kot tudi na nedeljski glavni dirki. "Mnogi pravijo, da je morda prav v Austinu napočil čas za moje prve stopničke v novi tekmovalni sezoni. Bomo videli, na Portugalskem je bilo očitno, da je nekaj dirkačev trenutno hitrejših od mene, a se jim počasi vendarle približujem. Če bom dirkal brez večjih napak, si lahko že v današnjih kvalifikacijah tlakujem pot do vrhunskega rezultata v nedeljo. A ne želim ničesar napovedovati, kajti vse se lahko v delčku sekunde obrne na glavo," se možnih pasti na sicer njemu ljubem dirkališču v Austinu zaveda osemkratni svetovni prvak elitnega razreda Marc Marquez.