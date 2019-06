Kvalifikacije pred VN Katalonije: Lahko kdo ustavi 'letečega' Quartararoja?

Čeprav je bil po dirki v Mugellu prisiljen, da sede na operacijsko mizo in prestane rutinski operativni poseg na desni roki. Šlo je za klasično motociklistično poškodbo, ko pride do zatekanja mišice (arm pump, op. p.). A Francoza to ni ustavilo in je na prvih prostih treningih pred VN Katalonije dokazal, da se bo tudi tokrat boril za najvišja mesta in celo napadal prvo zmago med elito. Bil je namreč najhitrejši dirkač na drugem prostem treningu, na prvem pa je zaostal zgolj za aktualni svetovnim prvakom Marcom Marquezom. Vsekakor dobra napoved za današnje kvalifikacije, na katerih bo lovil drugi najboljši startni položaj v sezoni.

"Danes sem vozil brez protibolečinskih tablet, kar je dober znak," je uvodoma povedal Quartararo in tako še enkrat spomnil, da ta dirkaški konec tedna nastopa rahlo načet po operativnem posegu na desni roki. "V nedeljo bo seveda zgodba drugačna, zagotovo bom potreboval nekaj proti bolečinam, saj bo dirka dolga in naporna. Iskreno povedano, nisem pričakoval, da bom tako hiter že na prvih prostih treningih. Zagotovo je to dober obet za nedeljsko dirko, a počasi, nikamor se nam ne mudi. To je šele petek in veliko je hitrih dirkačev tukaj," je nato še dodal Quartararo, ki je edino zmago v svetovnem prvenstvu dosegel prav na dirkališču v Montmeloju. Lani je namreč slavil v razredu moto2.