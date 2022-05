Kvalifikacije Bagnaii, iz prve startne vrste še Miller in Aleix Espargaro

Kvalifikacije razreda motoGP za VN Francije je dobil italijanski dirkač Ducatija Francesco Bagnaia. Drugo mesto je vpisal njegov moštveni kolega Jack Miller, tretje pa Katalonec Aleix Espargaro (Aprilia). V srednjem razredu (moto2) je vso konkurenco ugnal mladi španski dirkač Pedro Acosta, kvalifikacije razreda moto3 pa so pripadle Dennisu Foggii. Ob 16.25 sledi še dirka razreda motoE – prenos na VOYO.

icon-link MotoGP – VN Francije

V hitrejši skupini razreda motoGP je sprva najbolje začel Francesco Bagnaia, a ga je z vrha hitro sklatil vodilni dirkač prvenstva Fabio Qauratararo. Nato je nov najboljši čas uspel Bagnaii (1:30,450/rekord steze), hiter pa je bil tudi njegov moštveni kolega Jack Miller (+ 0,069 s), ki se je zavihtel na drugo mesto. V zadnjem poskusu je tretje mesto vpisal Aleix Espargaro (+ 0,159 s), ki je na četrto mesto porinil Quartararoja (+0,238 s). Na petem startnem položaju je pristal Enea Bastianini, sledili pa so še Johann Zarco, Joan Mir, Alex Rins in Jorge Martin. Razočarale so Honde, ki so ostale brez najboljših treh startnih vrst. Marc Marquez je vpisal deseti čas, za njim pa sta zaključila Pol Espargaro in Takaki Nakagami. "Malce sem bil prestrašen pred kvalifikacijami, toda hvala ekipi, naredili smo majhno spremembo nastavitev motocikla in tako sem bil hitrejši ter bolj samozavesten. To je moj prvi najboljši startni položaj v Le Mansu, tako da sem zares zelo zadovoljen," je po osvojitvi najboljšega startnega položaja dejal Bagnaia. Forma Italijana je v močnem vzponu, ne gre pozabiti, da je po slabšem začetku sezone dobil zadnjo dirko v Jerezu in bo očitno močno Ducatijevo orožje tudi na dirki za VN Francije.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Iz počasnejše skupine napredovala Martin in Mir

V počasnejši kvalifikacijski skupini se je med ’uglednejšimi’ imeni razreda motoGP znašel svetovni prvak Joan Mir, družbo pa so mu delali tudi specialist za kvalifikacije Jorge Martin ter zmagovalci motoGP preizkušenj Andrea Dovizioso, Miguel Oliveira in Maverick Vinales. Na koncu sta se najboljša časa počasnejše skupine vpisala Jorge Martin in Joan Mir. Španska dirkača sta v počasnejši skupini upravičila vlogo favoritov in se tako uspela uvrstiti v hitrejšo skupino. Za las, natančneje za sedem tisočink sekunde, je brez napredovanja v hitrejšo skupino ostal tretjeuvrščeni Marco Bezzecchi. Še preden so se dirkači razreda motoGP podali v boj za najvišja startna mesta, so (kot edini) opravili s četrtim prostim treningom, ki običajno služi za iskanje najboljših nastavitev za nedeljsko dirko. Trdoto asfalta in mehkobo peska sta že kmalu v sedmem zavoju izkusila Jack Miller in Aleix Espargaro. Dobri dve minuti do konca pa je svoj motor v pesek parkiral Marquez, in sicer v devetem ovinku. Najboljši čas četrtega prostega treninga je vpisal domačin Fabio Quartararo in poskrbel za veselje domačih navijačev, ki so se izkazali za izjemne ljubitelje motociklizma v tem koncu tedna. Drugi čas je vpisal Alex Rins, tretjega pa vse bolj očitno prebujeni Francesco Bagnaia. Četrti čas je vpisal letos zelo hitro Aleix Espargaro, petega pa Takaki Nakagami. Mladi Acosta na vrhu v moto2

V kvalifikacijah razreda moto2 je svoj napredek v srednjem razredu vendarle pokazal novinec tega razreda Pedro Acosta. Aktualni svetovni prvak najšibkejšega razreda moto3 je s časom 1:35,803 ugnal vso konkurenco in si privozil svoj prvi najboljši startni položaj razreda moto2. Britanec Jake Dixon je na drugem mestu zaostal debelo desetinko (+0,118 s), tretji Augusto Fernandez pa je zbral 160 tisočink sekunde. Vodilni dirkač prvenstva moto2 Celestino Vietti je razočaral, ostal je celo brez hitrejše skupine in bo startal šele z 19. startnega mesta. Foggia brez konkurence v moto3

Kvalifikacije razreda moto3 je dobil italijanski dirkač Leopard Racinga Dennis Foggia. Italijan je bil hiter celoten konec tedna, premoč na stezi v Le Mansu pa je s časom 1:41,621 kronal tudi na sobotnih kvalifikacijah. Drugo mesto je zasedel njegov moštveni kolega Tatsuki Suzuki (+ 0,151 s), tretje pa španski dirkač ekipe Red Bull Jaume Masia (+ 0,157 s). Z druge startne vrste bodo startali Diogo Moreira (+ 0,258 s), Carlos Tatay (+ 0,340 s) in Andrea Migno (+ 0,368).

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Začelo se je s treningi, odlične razmere za nove rekorde v moto2 in motoGP

Sobotno dogajanje na stezi v Le Mansu so, kot to veleva tradicija, otvorili dirkači moto3. Večina jih je zabeležila svoje najboljše trening čase. Najhitrejši je bil Italijan Dennis Foggia, ki je svoj petkov čas popravil za pičle tri stotinke. Drugi je bil njegov rojak Elia Bartolini, tretji pa Japonec Kaito Toba. Velja omeniti še grd padec Deniz Öncü, ki ga je katapultiralo z motocikla, morala ga je oskrbeti zdravniška ekipa, a so prvi pregledi potrdili, da s Turkom ni nič resnejšega. Izredno zanimivo dogajanje smo nato spremljali v elitnem razredu, kjer so si v zaključku prostega treninga najboljši časi sledili eden za drugim. Domačin Fabio Quartararo je postal sploh prvi, ki se je na stezi v Le Mansu spustil pod mejo minute in 31 sekund. Vendar ga je Italijan Francesco Bagnaia kmalu prehitel za skoraj tri desetinke. To pa še ni bilo vse. Domače navijače ja noge dvignil Johann Zarco, ki je za zmago na dopoldanskem treningu postavil najboljši čas v zgodovini dirkališča (1:30,537). Izkazal se je tudi Marc Marquez, ki je med hitrim krogom kot senca sledil Quartararoju, kar je na koncu zadoščalo za skupno četrto mesto. Zanimiv je bil tudi prizor po koncu, ko sta si Španec in Francoz med vožnjo segla v roki in tako drug drugemu čestitala za odlično odpeljan krog. Za konec tretjih prostih treningov je še ne polnoletni Pedro Acosta postavil rekord kroga v razredu moto2. Španec, ki bo 25. maja praznoval 18. rojstni dan, je bil edini, ki se je pustil pod 1:36,00. Za le pet tisočink je to mejo zgrešil njegov rojak Augusto Fernandez, tretji pa je bil Tajec Somkiat Chantra, ki je sicer svoj najboljši čas postavil že v petek. Trenutno vodilni v skupnem seštevku sezone Celestino Vietti je treninge končal na skromnem 16. mestu.