Q2: Ogura in Bagnaia v odličnem položaju

Kvalifikacije v Brnu so odprli dirkači elitnega motociklističnga razreda. V počasnejši skupini sta se na koncu najbolje odrezala Jorge Martin in Franco Morbidelli, ki sta tako napredovala v hitrejšo kvalifikacijsko skupino.

Španski dirkač je s časom 1:51.819 postavil previsoko letvico za konkurenco, še najbolj se mu je približal - kot že navedeno - član moštva Pertamina Enduro VR46 Racing Team Morbidelli, ki je zaostal za dobri dve desetinki sekunde (+0.201). Po enomesečni odsotnosti se je na steze vrnil mlajši od bratov Marquez, Alex Marquez, ki je zasedel četrto mesto (+0.234). Predenj se je na tretje mesto uvrstil še en izkušeni dirkač Maverick Vinales (+0.267).