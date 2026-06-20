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MotoGP

Q2: Ogura in Bagnaia v odličnem položaju

Brno, 20. 06. 2026 10.03 pred eno minuto 1 min branja 2

Avtor:
A.V.
Marc Marquez

Pred najboljšimi motociklisti je deveti dirkaški vikend v sezoni 2026. Po petkovih uvodnih treningih je danes napočil čas tako za kvalifikacijsko kot tudi za skrajšano (sprint) dirko. Z dobrimi občutki se v kvalifikacije podaja aktualni prvak Marc Marquez, ki je prejšnji konec tedna močno prevladoval na Madžarskem. Pridružite se nam na Kanalu A in Voyo ob 10.45, ko so na sporedu kvalifikacije elitnega razreda MotoGP.

MotoGP - VN Češke
MotoGP - VN Češke
FOTO: VOYO

Kvalifikacije v Brnu so odprli dirkači elitnega motociklističnga razreda. V počasnejši skupini sta se na koncu najbolje odrezala Jorge Martin in Franco Morbidelli, ki sta tako napredovala v hitrejšo kvalifikacijsko skupino.

Španski dirkač je s časom 1:51.819 postavil previsoko letvico za konkurenco, še najbolj se mu je približal - kot že navedeno - član moštva Pertamina Enduro VR46 Racing Team Morbidelli, ki je zaostal za dobri dve desetinki sekunde (+0.201). Po enomesečni odsotnosti se je na steze vrnil mlajši od bratov Marquez, Alex Marquez, ki je zasedel četrto mesto (+0.234). Predenj se je na tretje mesto uvrstil še en izkušeni dirkač Maverick Vinales (+0.267).   

Urnik prenosov VN Češke
Urnik prenosov VN Češke
FOTO: VOYO
motogp vn češke brno kvalifikacije sprint dirka marc marquez

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KOMENTARJI2

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1butnskala
20. 06. 2026 11.08
Ti ni motp gp ampak , posiljevanje z reklamami, se dobro da imam alternativo
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-1
0 1
dark Cat
20. 06. 2026 10.40
kdo bo tokrat prišel do 'pola'?......koga to spet sprasujete??...biserni naslvii clankov....nimas kaj
Odgovori
0 0
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