Bagnaia na eni izmed svojih najljubših stez lovi drugi letošnji 'pole position'

Pred dirkači razreda motoGP je naporen dan. Najprej jih čaka še zadnji prosti trening, sledijo kvalifikacije, dan pa bodo zaključili s sprintersko preizkušnjo. V petek je bil najhitrejši Marc Marquez, ki pa opozarja predvsem na odličen dirkaški ritem svojega moštvenega kolega Francesca Bagnaie. Kdo od njiju si bo zagotovil boljši startni položaj, bo jasno že kmalu. S prenosi dogajanja v elitnem razredu na VOYO začnemo ob 10.10, ob 10.45, ko bo čas za kvalifikacije, pa se priključi še Kanal A.

MotoGP – VN Avstrije FOTO: VOYO icon-expand

Marc Marquez je tudi po poletnem premoru prvo ime med dirkači razreda motoGP. V petek je dobil dopoldanski in popoldanski trening ter vložil kandidaturo za 'pole position', je pa priznal, da kar se tiče dirkaškega ritma, ni bil najhitrejši.

Boljši dirkaški ritem je v petek prikazal tretji v skupnem seštevku Francesco Bagnaia, ki ga je Španec izpostavil kot svojega prvega tekmeca ta konec tedna. Italijan je sicer postavil tretji čas popoldanskega treninga, toda drugo polovico sezone je začel bolje, kot je pričakoval.

"Pričakoval sem, da bom dirkaški vikend odprl z istimi občutki kot na prejšnjih prizoriščih, pričakoval sem, da bom nekoliko trpel. Toda že odkar sem prvič zapeljal na stezo, sem začutil, da sem močan na zaviranjih. Zadovoljen sem in želim obdržati iste občutke tudi preostanek vikenda. Zelo sem vesel, da sem lahko dirkal konstantno z rabljenimi pnevmatikami in že prvi dan postavil tudi zelo hiter čas kroga," je dejal po petkovih treningih.

Bagnaia je bil navdušen, da je lahko v petek dirkal na način, kot mu v letošnji sezoni do zdaj še ni uspelo. Del razloga za to vidi tudi v tem, da mu je steza v Spielbergu pisana na kožo. Dobil je zadnje tri dirke na njej in slavil tudi na vseh dosedanjih sprintih. Kljub temu da je vikend začel z odličnimi občutki, pa se zaveda, da še ni čas za proslavljanje.

Francesco Bagnaia FOTO: Profimedia icon-expand

"Vse to je pozitivno presenečenje in vesel sem, da se končno bolje počutim, toda šele petek je. Letos sem bil na treningih že večkrat zelo konkurenčen, moja šibka točka pa so dirke. Bomo videli, ali se bom lahko na sprintu boril za najvišja mesta. Še preden bo čas za sprint, se bodo dirkači pomerili v kvalifikacijah. Bagnaia je letos najboljši startni položaj osvojil enkrat, najhitrejši je bil na zadnjih kvalifikacijah v češkem Brnu. Kako mu bo šlo na 'njegovi stezi' v Avstriji, boste lahko ob 10.45 preverili na Kanalu A in VOYO.