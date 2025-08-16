Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogomet MotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
MotoGP

Bagnaia na eni izmed svojih najljubših stez lovi drugi letošnji 'pole position'

Spielberg, 16. 08. 2025 09.00 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ž.Ž.
Komentarji
0

Pred dirkači razreda motoGP je naporen dan. Najprej jih čaka še zadnji prosti trening, sledijo kvalifikacije, dan pa bodo zaključili s sprintersko preizkušnjo. V petek je bil najhitrejši Marc Marquez, ki pa opozarja predvsem na odličen dirkaški ritem svojega moštvenega kolega Francesca Bagnaie. Kdo od njiju si bo zagotovil boljši startni položaj, bo jasno že kmalu. S prenosi dogajanja v elitnem razredu na VOYO začnemo ob 10.10, ob 10.45, ko bo čas za kvalifikacije, pa se priključi še Kanal A.

MotoGP – VN Avstrije
MotoGP – VN Avstrije FOTO: VOYO

Marc Marquez je tudi po poletnem premoru prvo ime med dirkači razreda motoGP. V petek je dobil dopoldanski in popoldanski trening ter vložil kandidaturo za 'pole position', je pa priznal, da kar se tiče dirkaškega ritma, ni bil najhitrejši.

Preberi še Marc Marquez dobil tudi popoldanski trening v Spielbergu

Boljši dirkaški ritem je v petek prikazal tretji v skupnem seštevku Francesco Bagnaia, ki ga je Španec izpostavil kot svojega prvega tekmeca ta konec tedna. Italijan je sicer postavil tretji čas popoldanskega treninga, toda drugo polovico sezone je začel bolje, kot je pričakoval.

"Pričakoval sem, da bom dirkaški vikend odprl z istimi občutki kot na prejšnjih prizoriščih, pričakoval sem, da bom nekoliko trpel. Toda že odkar sem prvič zapeljal na stezo, sem začutil, da sem močan na zaviranjih. Zadovoljen sem in želim obdržati iste občutke tudi preostanek vikenda. Zelo sem vesel, da sem lahko dirkal konstantno z rabljenimi pnevmatikami in že prvi dan postavil tudi zelo hiter čas kroga," je dejal po petkovih treningih.

Preberi še Marquez kot prvega tekmeca vidi Bagnaio: Danes je bil najhitrejši

&nbsp;Bagnaia je bil navdušen, da je lahko v petek dirkal na način, kot mu v letošnji sezoni do zdaj še ni uspelo. Del razloga za to vidi tudi v tem, da mu je steza v Spielbergu pisana na kožo. Dobil je zadnje tri dirke na njej in slavil tudi na vseh dosedanjih sprintih. Kljub temu da je vikend začel z odličnimi občutki, pa se zaveda, da še ni čas za proslavljanje.

Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia FOTO: Profimedia

"Vse to je pozitivno presenečenje in vesel sem, da se končno bolje počutim, toda šele petek je. Letos sem bil na treningih že večkrat zelo konkurenčen, moja šibka točka pa so dirke. Bomo videli, ali se bom lahko na sprintu boril za najvišja mesta.

Še preden bo čas za sprint, se bodo dirkači pomerili v kvalifikacijah. Bagnaia je letos najboljši startni položaj osvojil enkrat, najhitrejši je bil na zadnjih kvalifikacijah v češkem Brnu. Kako mu bo šlo na 'njegovi stezi' v Avstriji, boste lahko ob 10.45 preverili na Kanalu A in VOYO.

Pasica motoGP VN Avstrije
Pasica motoGP VN Avstrije FOTO: 24ur.com
motogp vn avstrije kvalifikacije marc marquez francesco bagnaia pedro acosta
Naslednji članek

Stoner kritično o motoGP: Za prvake okronamo inženirje, ne dirkače

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089