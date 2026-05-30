Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
MotoGP

Najprej še zadnji prosti trening, sledijo kvalifikacije

Mugello, 30. 05. 2026 09.31 pred 20 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
VN Italije

Na stezi v Mugellu že brnijo motocikli. Kmalu bodo na stezo zapeljali tudi dirkači razreda motoGP, ki bodo najprej opravili s še zadnjim prostim treningom, nato pa se bodo udarili za najboljši startni položaj. Prosti trening lahko v živo spremljate od 10.10 na VOYO, kvalifikacije pa bomo od 10.45 prenašali tudi na Kanalu A.

MotoGP - VN Italije
MotoGP - VN Italije
FOTO: VOYO

Petkovo dogajanje je kot najhitrejši sklenil zmagovalec zadnje dirke Fabio Di Giannantonio, ki je bil tako dopoldan kot popoldan najhitrejši na domači stezi. Italijan je tako prvi favorit tudi za najboljši startni položaj, letos je kvalifikacije že dobil v Braziliji in teksaškem Austinu.

Preberi še Di Giannantonio tudi popoldne najhitrejši, Marquez šesti

"Diggia" pa ni bil edini, ki je v Mugellu navdušil domače navijače. Dobro pripravljenost je z drugim časom pokazal tudi Francesco Bagnaia in s tem potrdil, da ta steza res dobro ustreza Ducatijevemu motociklu.

S tretjim mestom na popoldanskem treningu je presenetil še en Italijan Enea Bastianini, ki je bil sploh edini KTM-ov dirkač med najboljšo deseterico. Avstrijski proizvajalec pa ima še vedno kar precej težav z zanesljivostjo svojega motocikla, saj je Bradu Binderju dirkalnik sredi ravnine izdahnil, podobno kot se je to na nedeljski dirki v Kataloniji zgodilo Pedru Acosti. "Fantje vejo, kaj je težava, in jo že odpravljajo," je zagotovil Binder.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Italijanski uspeh je dopolnil še Franco Morbidelli, peti čas pa je v petek pripadel Ferminu Aldeguerju.

A pozornost javnosti je bila usmerjena predvsem proti Marcu Marquezu, ki se je slabe tri tedne po dvojni operaciji stopala in desne rame vrnil na motocikel. Španec je dokazal, da je, četudi še vedno okreva, konkurenčen. Postavil je šesti čas, za Di Giannantoniem pa zaostal le za slabi dve desetinki sekunde (+0,202).

Marc Marquez
Marc Marquez
FOTO: Profimedia

Ali bi se lahko aktualni prvak v soboto že vmešal tudi v boj za prvo startno vrsto, bomo izvedeli že kmalu. Ob 10.45 bodo na sporedu kvalifikacije, ki jih bomo prenašali na Kanalu A in VOYO. Pred tem pa bomo na VOYO prenašali še zadnji prosti trening elitnega razreda.

Urnik dirkaškega dogajanja ta konec tedna v Mugellu
Urnik dirkaškega dogajanja ta konec tedna v Mugellu
FOTO: VOYO
motogp kvalifikacije VN ITALIJE MUGELLO

Kljub poškodbi prsta pred vsemi: Nisem pričakoval, da bom dobil oba treninga

24ur.com Martin najhitrejši na prvem treningu, Binder pa na drugem
24ur.com Quartararo: Zadnja zmaga Ducatija me ne skrbi
24ur.com Zaradi napovedanega slabega vremena spremembe urnika v Alcanizu
24ur.com Quartararo: V Motegiju se sezona začenja znova
24ur.com Prvi prosti trening dobil Bezzecchi, Marini na drugem z rekordom proge
24ur.com Se po jutru dan pozna? Marc Marquez najhitrejši na treningu
24ur.com Zarcoju drugi trening, številni dirkači ob hladnem asfaltu končali v pesku
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Blaguško jezero: kraj, kjer otroci uživajo, starši pa zadihajo
Znaki, ki kažejo, da imate ob sebi najboljšega partnerja
Znaki, ki kažejo, da imate ob sebi najboljšega partnerja
Kdaj je najboljši čas za naslednjega otroka?
Kdaj je najboljši čas za naslednjega otroka?
Slovenci ostajamo zvesti tradicionalnim imenom
Slovenci ostajamo zvesti tradicionalnim imenom
zadovoljna
Portal
Navdušila v hlačah, ki jih nosijo vse
Dnevni horoskop: Ovni hrepenijo po spremembi, dan bikov bo umirjen
Dnevni horoskop: Ovni hrepenijo po spremembi, dan bikov bo umirjen
Pozabite na belo, obleke v tej barvi bodo letos v ospredju
Pozabite na belo, obleke v tej barvi bodo letos v ospredju
Jan Zore: 'Aleksandra si je zmago zaslužila'
Jan Zore: 'Aleksandra si je zmago zaslužila'
vizita
Portal
Aspirin lahko povzroči resne zaplete, opozarjajo strokovnjaki
Sončenje v nosečnosti: kaj je varno in čemu se izogniti
Sončenje v nosečnosti: kaj je varno in čemu se izogniti
Če vam poleti otekajo noge, telo morda opozarja na resnejši problem
Če vam poleti otekajo noge, telo morda opozarja na resnejši problem
Napadi besa: zakaj nastanejo in kdaj obvladovanje jeze ni dovolj
Napadi besa: zakaj nastanejo in kdaj obvladovanje jeze ni dovolj
cekin
Portal
Oglas za pastirja privabil 700 kandidatov: Beg iz pisarn v naravo
Kako si ustvariti finančno rezervo v 6 mesecih (tudi z nizko plačo)
Kako si ustvariti finančno rezervo v 6 mesecih (tudi z nizko plačo)
Bruto visok, neto pa ... Odvisno, kje živite
Bruto visok, neto pa ... Odvisno, kje živite
Dve leti ni imel pojma, kaj se dogaja z njegovim denarjem
Dve leti ni imel pojma, kaj se dogaja z njegovim denarjem
moskisvet
Portal
Giro d'Italia: Bo Vingegaard napadel Pantanijev rekord na Piancavallu?
Ženske jo najemajo, da preveri zvestobo njihovih partnerjev
Ženske jo najemajo, da preveri zvestobo njihovih partnerjev
Najnevarnejše letališče na svetu: pristanek, ob katerem številni potniki molijo od strahu
Najnevarnejše letališče na svetu: pristanek, ob katerem številni potniki molijo od strahu
Kako skuhati hrenovke, da ne počijo? Večina dela isto napako
Kako skuhati hrenovke, da ne počijo? Večina dela isto napako
dominvrt
Portal
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Lesni pepel in kavna usedlina: napaka, ki jo dela veliko vrtičkarjev in lahko škodi rastlinam
Lesni pepel in kavna usedlina: napaka, ki jo dela veliko vrtičkarjev in lahko škodi rastlinam
Skrivnost bogatega pridelka kumar: islandski sistem dvignjenih gred
Skrivnost bogatega pridelka kumar: islandski sistem dvignjenih gred
okusno
Portal
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
Ko se vam ne ljubi kuhati: 5 enostavnih nedeljskih kosil
Ko se vam ne ljubi kuhati: 5 enostavnih nedeljskih kosil
Bezgov sirup ni le za sok: 3 načini uporabe, ki vas bodo navdušili
Bezgov sirup ni le za sok: 3 načini uporabe, ki vas bodo navdušili
Zvezda piknika, ob kateri boste pozabili na ražnjiče in čevapčiče
Zvezda piknika, ob kateri boste pozabili na ražnjiče in čevapčiče
voyo
Portal
Ja, Chef!
Gepack
Gepack
Sanjski moški
Sanjski moški
Kotlina
Kotlina
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725