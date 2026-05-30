Najprej še zadnji prosti trening, sledijo kvalifikacije

Petkovo dogajanje je kot najhitrejši sklenil zmagovalec zadnje dirke Fabio Di Giannantonio, ki je bil tako dopoldan kot popoldan najhitrejši na domači stezi. Italijan je tako prvi favorit tudi za najboljši startni položaj, letos je kvalifikacije že dobil v Braziliji in teksaškem Austinu.

"Diggia" pa ni bil edini, ki je v Mugellu navdušil domače navijače. Dobro pripravljenost je z drugim časom pokazal tudi Francesco Bagnaia in s tem potrdil, da ta steza res dobro ustreza Ducatijevemu motociklu. S tretjim mestom na popoldanskem treningu je presenetil še en Italijan Enea Bastianini, ki je bil sploh edini KTM-ov dirkač med najboljšo deseterico. Avstrijski proizvajalec pa ima še vedno kar precej težav z zanesljivostjo svojega motocikla, saj je Bradu Binderju dirkalnik sredi ravnine izdahnil, podobno kot se je to na nedeljski dirki v Kataloniji zgodilo Pedru Acosti. "Fantje vejo, kaj je težava, in jo že odpravljajo," je zagotovil Binder.

Italijanski uspeh je dopolnil še Franco Morbidelli, peti čas pa je v petek pripadel Ferminu Aldeguerju. A pozornost javnosti je bila usmerjena predvsem proti Marcu Marquezu, ki se je slabe tri tedne po dvojni operaciji stopala in desne rame vrnil na motocikel. Španec je dokazal, da je, četudi še vedno okreva, konkurenčen. Postavil je šesti čas, za Di Giannantoniem pa zaostal le za slabi dve desetinki sekunde (+0,202).

Ali bi se lahko aktualni prvak v soboto že vmešal tudi v boj za prvo startno vrsto, bomo izvedeli že kmalu. Ob 10.45 bodo na sporedu kvalifikacije, ki jih bomo prenašali na Kanalu A in VOYO. Pred tem pa bomo na VOYO prenašali še zadnji prosti trening elitnega razreda.