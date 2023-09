Lahko A. Espargaro tudi v kvalifikacijah in na sprint dirki prekriža načrte Ducatiju?

Ne le omenjeni Aleix Espargaro, temveč tudi njegov moštveni kolega Maverick Vinales je z drugim mestom na petkovem treningu potrdil odlično formo dirkačev Aprilie, ki ta konec tedna v Barceloni v boju za najvišja mesta očitno misli zelo resno.

"Zelo sem vesel. Najpomembneje je, da sem nadvse užival. Zabaval sem se, saj je vedno nekaj posebnega dirkati na tej stezi. Menim, da imam najboljši motocikel v svoji dozdajšnji karieri in ko se vse poklopi, je to en sam užitek," priznava zelo izkušeni Aleix Espargaro, ki je z rekordom kroga napovedal še kako zanimiv konec tedna z nedeljskim vrhuncem - glavno dirko za VN Katalonije. "Ko se počutiš tako udobno na svojem motociklu, kot se trenutno počutim jaz, je vse bistveno lažje. Tudi odločitve, ki jih moraš sprejeti v hipu, se na koncu izkažejo za pravilne. Upam oziroma želim si, da bi dobro formo s petkovih treningov prenesel tudi na današnje kvalifikacije in sprint dirko," še dodaja starejši od bratov Espargaro.