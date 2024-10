Bagnaia po napaki Acoste dobil sprintersko dirko v Motegiju

Francesco Bagnaia je odlično startal in povedel v uvodni uvinek, po prvem krogu je na drugem mestu dirkal Pedro Acosta , na tretjem mestu je uvodni krog sklenil Enea Bastianini . Iz 11. startnega mesta je odličen start uspel tudi Jorgeju Martinu , ki se je že po prvem krogu prebil na peto mesto, iz devetega startnega položaja pa se je na šesto prerinil Marc Marquez .

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Vodilni v svetovnem prvenstvu pa se očitno kljub dobremu začetku na rahlo mokri stezi ni znašel najbolje, rojak Marquez je bil hitrejši in je v tretjem krogu dirke tudi smuknil mimo. Videli pa smo tudi menjavo v vodstvu, Bagnaia si je sicer v uvodnem krogu pridirkal nekaj metrov prednosti, vendar mu Acosta ni pustil dihati. Ko mu je približal, ni čakal z napadom in deset krogov pred koncev je Italijana prehitel za prevzem vodstva.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V zadnjem delu dirke je Acosta v vodstvu povečeval prednost pred Bagnaio. Kazalo je že, da se novinec pelje svoji prvi zmagi med elito naproti, vendar je španski mladenič štiri kroge pred koncem zdrsnil v pesek in vodstvo prepustil Bagnaii. Tako je tretje mesto pripadlo Marquezu, ki je po padcu rojaka vse bolj zmanjševal razliko za drugim Bastianinijem.

Po odstopu Brada Binderja se je na četrtem mestu znašel Marquez, ki pa ni uspel držati tempa vodilnih Acoste, Bagnaie in Bastianinija.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Že celoten vikend delamo zelo dobro. V teh pogojih ni lahko zmagati, zato sem vesel, da smo dosegli zmago in odnesli maksimalen izkupiček točk," je ob koncu preizkušnje dejal Bagnaia.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Na koncu sem bil zelo blizu Bagnaii, vendar sem izgubil čas v zadnjih treh krogih. Tudi Marquez je bil blizu, dva kroga pred koncem me je prehitel. V enajstem ovinku sem zopet poskusil, za zadnji krog pa sem samo zaprl oči. Dobro drugo mesto," je razplet dirke komentiral Bastianini.

"Vedel sem, da imam dober ritem in v zadnjih krogih sem dajal vse od sebe in lovil vodilna dirkača. Z Bastianinijem sva imela lep dvoboj, res pa je da se ob vožnji v ozadju pnevmatika segreva in postane vse težje," je v obračunu za drugo mesto užival Marquez, ki se je razveselil že osmih sprinterskih stopničk.