MotoGP

Alex Marquez na sprintu dolgo vodil, a padel, do nove zmage njegov brat

Barcelona, 06. 09. 2025 15.25 | Posodobljeno pred dvema minutama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.J. , A.M.
Komentarji
8

Marc Marquez je na sprint dirki v Barceloni, kjer mu steza sicer ne ustreza, prišel do nove zmage. To mu je omogočil njegov brat, ki je do osmega od dvanajstih krogov vodil, a nato dirko končal v pesku. Kot drugi je ciljno črto prečkal Fabio Quartararo, najhitrejšo trojico pa zaokrožil Fabio Di Giannantonio.

V prvi vrsti so startali Alex Marquez, Fabio Quartararo in Marc Marquez. Za Alexa je bil to prvi pole-position po VN Argentine leta 2023. Mlajši izmed bratov Marquez je to odlično izkoristil in vodil vse do osmega kroga, ko je na njegovo žalost končal v pesku. Na račun tega se je v ospredje izstrelil vodilni dirkač prvenstva, ki je zlahka prišel do nove zmage, s katero je Ducatiju prinesel naslov konstruktorskega prvaka, sam pa naredil še en korak proti naslovu svetovnega prvaka.

Še pred padcem Alexa Marqueza so štirje dirkači predčasno končali dirko. V pesku so pristali Fermin Aldeguer, Marco Bezzecchi, Jorge Martin in Franco Morbidelli. Poleg Marca Marqueza sta na zmagovalni oder stopila še Fabio Quartararo in Fabio Di Giannantonio.

Urnik VN Katalonije
Urnik VN Katalonije FOTO: 24ur.com
SPREMLJAJ DOGAJANJE V ŽIVO
15.23

Nova zmaga za Marca Marqueza!

Ducati je tako postal konstruktorski prvak, Marc Marquez pa se je še približal naslovu prvaka. Kot drugi je ciljno črto prečkal Fabio Quartararo, najhitrejšo trojico pa zaokrožil Fabio Di Giannantonio.

15.18

Alex Marquez padel

Alex Marquez je imel na prvem mestu več kot sekundo prednosti pred svojim bratom, dirko pa štiri kroge pred koncem končal v pesku. Zdaj je v ospredju Marc Marquez, zasledovalci pa skoraj dve sekundi za njim.

15.17

Martin, Morbidelli Aldeguer in Bezzecchi v pesku

Ferminu Aldeguerju je spodneslo motocikel, s seboj pa je na tla odnesel tudi Marca Bezzecchija. Nekaj trenutkov pred tem sta padla tudi Jorge Martin in Franco Morbidelli.

15.11

Brata Marquez dominirata

Za dirkači je polovica sprint dirke. Alex Marquez je na prvem mestu dobre pol sekunde pred Marcom Marquezom, ki ima dobro sekundo prednosti pred Fabiom Quartararojem.

15.05

Dotik Fabioja Quartararoja in Marca Marqueza

Vodilni dirkač prvenstva je za nekaj trenutkov padel na četrto mesto, prehitel ga je Pedro Acosta, nato pa po nekaj ovinkih prišel za hrbet svojega brata, ki ima lepo prednost.

motogp vn katalonije barcelona
KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Protoc
06. 09. 2025 15.42
Peco nima kam drugo sezono..v gresini naj pozabi..saj bo dobil letosnji dirkalnik..
ODGOVORI
0 0
Miha1999
06. 09. 2025 15.41
A danes je spet zmagal tisti, ki ga prehitevajo mladci po levi in desni strani? To ma ziher dodatno turbino, pa nevidne pomožne koleščke , da gre tak skozi ovinke in Dorna verjetno nekaj s stezo naredi, ko MM vozi.
ODGOVORI
0 0
Samo navijač
06. 09. 2025 15.40
En naslov pospravljen !!! 9x pa v Misanu. Jezdi a si na aparatih? Odpri flaškon na čast genija motodirkanja.
ODGOVORI
0 0
Protoc
06. 09. 2025 15.42
Ne omenji tega prosim..ker se clovek sam s seboj dopisuje
ODGOVORI
0 0
Protoc
06. 09. 2025 15.43
Pa se kvasi ta portal za normalne pogovore
ODGOVORI
0 0
Ici
06. 09. 2025 15.29
Johnny, ne bodi tako hudobno privoščljiv. Saj veš, karma te najde, ko si to najmanj želiš.
ODGOVORI
0 0
Loptass
06. 09. 2025 15.28
+3
Bagnaia jih je 5 prehitel po levi. One ko so se peskali 🙊
ODGOVORI
3 0
JohnnyMueller
06. 09. 2025 14.45
+3
Pecco se je že prjavu na rumenem ranču za mahalca zastav po letošnji vrhunski sezoni... hahaha
ODGOVORI
3 0
