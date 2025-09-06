Alex Marquez na sprintu dolgo vodil, a padel, do nove zmage njegov brat

V prvi vrsti so startali Alex Marquez, Fabio Quartararo in Marc Marquez. Za Alexa je bil to prvi pole-position po VN Argentine leta 2023. Mlajši izmed bratov Marquez je to odlično izkoristil in vodil vse do osmega kroga, ko je na njegovo žalost končal v pesku. Na račun tega se je v ospredje izstrelil vodilni dirkač prvenstva, ki je zlahka prišel do nove zmage, s katero je Ducatiju prinesel naslov konstruktorskega prvaka, sam pa naredil še en korak proti naslovu svetovnega prvaka.
Še pred padcem Alexa Marqueza so štirje dirkači predčasno končali dirko. V pesku so pristali Fermin Aldeguer, Marco Bezzecchi, Jorge Martin in Franco Morbidelli. Poleg Marca Marqueza sta na zmagovalni oder stopila še Fabio Quartararo in Fabio Di Giannantonio.
