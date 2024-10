Lahko Bagnaia iz pole positiona stopi prednost Martina?

Bitka za naslov prvaka med Jorgejem Martinom in Francescom Bagnaio se tri dirke pred koncem sezone nadaljuje na Tajskem. Španec je prejšnji dirkaški vikend svojo prednost povišal na 20 točk, vendar si je aktualni svetovni prvak z zmago na kvalifikacijah zagotovil dobro priložnost, da jo ta konec tedna nekoliko stopi. Sprintersko dirko, ki se bo pričela ob 10.00, bosta iz startne vrste poleg Bagnaie začela še Enea Bastianini in Martin. Prenos se začne ob 9.55 na Kanalu A in VOYO.