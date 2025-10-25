Svetli način
MotoGP

Lahko Bagnaia na krilih sprinterske zmage slavi tudi v nedeljo?

Sepang, 25. 10. 2025 22.30 | Posodobljeno pred eno minuto

Italijanski dirkač Francesco Bagnaia je v malezijskem Sepangu v soboto presenetil konkurenco in najprej slavil na kvalifikacijah, nato pa še na sprinterski dirki. Dvakratnemu prvaku v razredu motoGP se je v odsotnosti Marca Marqueza še najbolj približal Alex Marquez, ki je potrdil drugo mesto v skupnem seštevku. Bosta ducatijeva dirkača v ospredju tudi na glavni nedeljski dirki? Izveste na Kanalu A in VOYO, ob 6.10 začnemo s prenosom dirke moto2, ob 7.15 pa se bomo posvetili elitnemu razredu motoGP.

MotoGP – VN Malezije
MotoGP – VN Malezije FOTO: VOYO

Po tem ko na zadnjih dveh prizoriščih ni zbral niti točke, je Francesco Bagnaia v Sepangu dokazal, da ga še ne gre odpisati iz boja za najvišja mesta. Italijan se je iz počasnejše kvalifikacijske skupine prebil do najboljšega startnega položaja, na sprintu pa je prišel do prepričljive zmage. Uspeh bo skušal ponoviti tudi v nedeljo, vendar imajo svojo računico tudi drugi dirkači.

Povsem sproščeno se lahko v klasično preizkušnjo poda Alex Marquez, ki je z drugim mestom na sprintu potrdil naslov podprvaka. Z drugega mesta v prvenstvu ga namreč ne more izriniti več nihče, naslov prvaka pa je že na Japonskem osvojil njegov brat Marc, ki do konca sezone zaradi poškodbe ne bo več dirkal.

Svojo prvo zmago med elito pa bo spet lovil Pedro Acosta. Ta je dirkaški vikend v Maleziji začel kot najhitrejši, v soboto pa se mu ni izšlo vse po željah. 

Tudi na sprintu ni bil najbolj prepričljiv, ciljno črto je prečkal kot četrti, vendar je bil tretjeuvrščeni Fermin Aldeguer zaradi prenizkega tlaka v pnevmatikah kaznovan z osmimi sekundami pribitka. Španski novinec je tako eden večjih dolžnikov sprinta, neporavnane račune pa bo skušal razrešiti na nedeljski dirki.

Še preden dobimo odgovore o zmagovalcu preizkušnje v razredu motoGP, se bodo na stezo podali dirkači razreda moto2. S prenosom dirke srednjega razreda na Kanalu A in VOYO začnemo ob 6.10, dobro uro kasneje pa se bomo posvetili še preizkušnji elitnega razreda.

Urnik VN Malezije
Urnik VN Malezije FOTO: 24ur.com
