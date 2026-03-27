Lahko Bezzecchi v ZDA podre rekord motociklistične legende?

Karavana MotoGP je v polnem teku. Po uvodnih dveh dirkaških vikendih so se začela izrisovati razmerja moči, na vrhu lestvice je pričakovano Marco Bezzecchi . Italijan je na prvih dveh preizkušnjah pokoril konkurenco in je trdno zasidran na prvem mestu. Bezzecchijevo izvrstno formo potrjuje tudi dejstvo, da je bil dirkač Aprilie v vodstvu prav v vsakem od 49 uvodnih krogov. S tem je nadaljeval odlično serijo iz konca prejšnje sezone, kar pomeni, da je bil izvrstni Italijan najhitrejši v zadnjih 101 krogih kraljevskega razreda.

Na prihajajoči VN Amerike bi lahko podrl več kot desetletje star rekord, ki ga je postavil legendarni Jorge Lorenzo . Španec je v sezoni 2015 osvojil vse kroge od VN Španije do dirke po Kataloniji, s čimer se je dirkač Yamahe ustavil pri številki 103. Bezzecchi bi lahko torej na dirki onkraj Atlantskega oceana že na samem začetku spisal motociklistično zgodovino. Vse, kar mora storiti, je osvojiti uvodne tri kroge in njegov, že tako odličen, začetek sezone bo dobil zgodovinske razsežnosti.

V primeru končne zmage bi se pridružil elitni družbi svojega rojaka Valentina Rossija in aktualnega svetovnega prvaka Marca Marqueza, ki sta kot edina v zgodovini osvojila vsaj pet dirk zapored. Španec je v nepozabljivi sezoni 2014 osvojil kar uvodnih 10 dirk. Bezzecchija v ZDA čaka težka naloga, njegov najboljši karierni dosežek na VN Amerike je šesto mesto, tako da lahko v nedeljo spiše tudi osebno zgodovino.

