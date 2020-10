Lahko Ducatijeva Miller in Petrucci 'ukradeta šov' domačemu adutu Quartararoju?

S prenosom ogrevanja v vseh razredih na Voyo začnemo že ob 9. uri zjutraj. Dirka v najšibkejšem razredu moto3 bo prav tako na sporedu na Voyo, in sicer od 11.20 naprej. Tokrat bosta izjemoma posebna oddaja in dirka elitnega razreda motoGP (12.30, Kanal A in Voyo) na sporedu pred dirko v srednjem razredu moto2 (14.15, Kanal A in Voyo). Ob 15.30 pa se bodo za točke svetovnega prvenstva pomerili še dirkači razreda motoE. Ne zamudite!