Lahko Ducatijevi dirkači ponovijo vajo tudi v kvalifikacijah?

To je med drugimi izpostavil Johann Zarco, ki še vedno lovi svojo prvo zmago med motociklistično elito. "Vesel sem, saj mi je uspel dober čas kroga, ki mi bo v primeru zahtevnih razmer danes zjutraj pomagal, da se neposredno uvrstim v hitrejšo kvalifikacijsko skupino," je po rekordnem krogu na stezi v Spielbergu dejal trenutno petouvrščeni dirkač sveta.

Petkova prevlada dirkačev Ducatija - izkušenega Johanna Zarcoja , Jacka Millerja in Jorgeja Martina - kaže na to, da se omenjena trojica na stezi v Spielbergu počuti zelo domače.

Pred današnjimi kvalifikacijami podobno razmišlja tudi Avstralec Jack Miller: "Že na jutranjem uvodnem prostem treningu sem imel dober občutek, saj je motocikel deloval odlično. To smo nato prenesli tudi na suho stezo, kjer se je motocikel prav tako odlično znašel in nam še dodatno dvignil samozavest. Resnično se nimam kaj za pritoževati, saj vse skupaj deluje izjemno, ob tem pa velja dodati, da so bili tudi moji kolegi iz moštva zares odlični. Komaj čakam na štart kvalifikacij."

Miller v skupnem seštevku trenutno zaseda šesto mesto s 73 točkami zaostanka za prvouvrščenim Fabijem Quartararojem. "Menim, da smo bili vsi Ducatijevi dirkači tudi sicer v naših karierah na tem dirkališču vselej zelo hitri. To nam med drugim pomaga pri dvigu samozavesti, motocikel za zdaj deluje brez napak in upam, da bo pri tem ostalo še naslednja dva dneva," pa je poudaril Jorge Martin.