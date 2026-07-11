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MotoGP

Marc Marquez suvereno opravil s sprintersko preizkušnjo

Sachsenring, 11. 07. 2026 13.52 pred eno minuto 3 min branja 10

Avtor:
R.S.
Marc Marquez v Assnu

Marc Marquez je po tem, ko je slavil na kvalifikacijah, svojo prevlado na dirkališču v Sachsenringu pokazal tudi na sprint dirki, kjer je vodil od starta do cilja. To je bila za Španca že devetnajsta sprinterska zmaga v karieri. Na drugo mesto se je uvrstil njegov mlajši brat Alex, ki starejšega brata ni mogel dohiteti. Na tretje mesto se je za obema Špancema uvrstil Italijan Fabio Di Giannantonio.

S starta se je najbolje pognal Marc Marquez, ki je tako izkoristil prvo mesto, ki si ga je priboril na kvalifikacijah. Za njim je odlično startal tudi njegov mlajši brat Alex Marquez, ki je vozil na drugem mestu, na tretjem pa je vodilnima sledil Fabio Di Giannantonio. Prvo menjavo mest v primerjavi s startom smo videli na četrtem in petem mestu, ko sta mesti zamenjala moštvena dirkača pri Trackhouse Aprilii Raul Fernandez in Ai Ogura. Slednji je Fernandeza prehitel v uvodnih krogih sprinta.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sprintersko preizkušnjo je v sedmem krogu kot prvi predčasno končal Franco Morbidelli. Večje spremembe mest smo videli od petega mesta naprej. Na šesto mesto se je z devetega prebil vodilni v svetovnem prvenstvu Jorge Martin. Na sedmo mesto se je z enajstega prebil dirkač Ducatija Francesco Bagnaia, osmo mesto je zasedel Pedro Acosta, ki bo v prihodnji sezoni zamenjal Bagnaio pri Ducatiju. Na devetem mestu se je peljal Fabio Quartararo, ki je tako izgubil tri mesta v primerjavi s kvalifikacijami. Najboljšo deseterico je zaključil Diogo Moreira, ki je svoj rezultat v primerjavi s kvalifikacijami izboljšal za pet mest.

Preberi še Kvalifikacije v Sachsenringu Marcu Marquezu

Slednji vrstni red se do konca dirke ni spremenil. Marc Marquez je tako prišel do svoje druge zaporedne sprinterske zmage na Sachsenringu, ki je eno izmed njegovih najljubših dirkališč v celotni karavani. Za Španca je bila to hkrati tudi 19. sprinterska zmaga v karieri, s čimer je sedaj sam na vrhu lestvice sprinterskih zmag. Na drugem mestu mu z zmago manj sledi Martin. Drugo mesto je zasedel njegov mlajši brat Alex, na zadnjo stopničko pa se je uvrstil dirkač moštva VR46 Di Giannantonio, ki se je z novimi sedmimi točkami v prvenstvu približal Marcu Bezzecchiju. Italijan je z grdim padcem in zlomom leve ključnice že končal z dirkaškim koncem tedna v Nemčiji. Bezzecchi bo imel poseg v Italiji, ki ga bo opravil zdravnik Giuseppe Porcellini.

"Dosegel sem svoj cilj, to so bile stopničke. Vsaka točka v letošnjem prvenstvu šteje, zato je bilo današnje tretje mesto še toliko bolj pomembno. Zato sem tudi Oguro napadel na samem začetku sprinta, kajti zavedal sem se, da je lahko Japonec ob koncu zelo hiter. V drugi fazi dirke sem se približal tudi Alexu, a nisem mogel priti mimo njega, zato sem se zadovoljil s tretjim mestom", je po sprintu dejal Di Giannantonio.

"To je rezultat, ki sem ga še kako potreboval po tisti nesreči v Barceloni. Fizično še vedno nisem stoodstoten, še sem nekoliko trd na motociklu, zato sem tega rezultata še toliko bolj vesel. Zares sem dal vse od sebe in se tudi boril z motociklom, kajti zadnji del je drsel", je po osvojenem drugem mestu dejal Alex Marquez.

"Alex je močno pritiskal name, sam sem kljub temu poskušal voziti konstanten ritem. Videli pa bomo, kaj bo v nedeljo, kako se bo odnesla srednja trdota gume zadaj in če me bo to ponovno pripeljalo do zmage", je bil po devetnajsti sprinterski zmagi v karieri kratek Marc Marquez.

Razpored - VN Nemčije
Razpored - VN Nemčije
FOTO: 24ur.com
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15.33

To je to za danes!

Hvala ker ste skupaj z nami pospremili novo sprintersko preizkušnjo. Jutri bo na sporedu še vrhunec dirkaškega vikenda, glavna dirka kraljevega razreda bo za ogled na voljo na Kanalu A in VOYO. Začnemo ob 13.15. Želimo vam lep preostanek dneva.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
15.32

In še izjava današnjega zmagovalca:

"Alex me je ogrožal tekom celotne dirke. Bomo videli kako bo jutri. Mislim, da bo težje, kot je bilo danes."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
15.30

Besede Alexa Marqueza:

"Dirkal sem po svojih najboljših močeh. V določenih zavojih sem samo želel ostati na motorju, fizično še nisem 100-odstoten. Današnje drugo mesto je še toliko lepše po grdem padcu v Barceloni."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
15.27

Di Giannantonio:

"Današnji cilj je bil vzpon na prva tri mesta. V nekaterih delih steze sem bil hitrejši od Alexa, a nisem želel preveč tvegati. S tretjim mestom se popolnoma zadovoljen."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
15.26
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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KOMENTARJI10

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huperz
11. 07. 2026 15.40
Čestitke Alexu za že odlično uvrstitev/vrnitev nazaj
Odgovori
+2
2 0
Gpeee
11. 07. 2026 15.37
King of the ring 👑
Odgovori
+2
7 5
.AchiIIeus
11. 07. 2026 15.42
Kteri je na lestvici? Sprašujem za puhloglavega Korla od tam dol.
Odgovori
+2
5 3
Gpeee
11. 07. 2026 16.00
Shranjen komentar za konec leta 🤫
Odgovori
+2
2 0
mojcd
11. 07. 2026 15.24
Drugace pa najbolj nezanimivo dirkalisce v koledarju. Komot ga zamenjajo
Odgovori
+6
8 2
mojcd
11. 07. 2026 15.04
Diga - dirkac sezone do sedaj nikoli omenjen, vedno je v top 3.....samo marquez obstaja za ta dva
Odgovori
+3
11 8
Cenb77
11. 07. 2026 14.56
Kaj Bazzuki? Aj karma mal prasi...a? Ene 5 dirk naj mal odsedi in se ohladi...
Odgovori
+1
8 7
.AchiIIeus
11. 07. 2026 15.40
Komot gre Bezzecchi na dopust pa bo Kilavi še vedno za njim, čeprav ima daleč najboljši motor Ducatija, to pa je sramota za Marqueza.
Odgovori
+1
5 4
11. 07. 2026 15.56
Sreco majo drugi da je kilavi da nebi biu bi blo sele kriza za druge…sramota je da si na najboljsem motorju prvi medtem ko so drugi za njim pa sej nemores verjet kake vn meces ludo res
Odgovori
+1
1 0
11. 07. 2026 15.59
Poglej si mal kaj drugi dirkaci pravjo o marqezu…da je pac dalec najboljsi voznik se bagniaia je reku da pac nemorjo primerjat njega pa marqeza ker on ke pac iz druzga planeta mal poglej ne sam iz svoje puhoglave vn stresat bedarij…sicer pa govor kar hoces ce mas veselje stevilke so le stevilke…
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+1
1 0
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