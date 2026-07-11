Marc Marquez suvereno opravil s sprintersko preizkušnjo

S starta se je najbolje pognal Marc Marquez , ki je tako izkoristil prvo mesto, ki si ga je priboril na kvalifikacijah. Za njim je odlično startal tudi njegov mlajši brat Alex Marquez , ki je vozil na drugem mestu, na tretjem pa je vodilnima sledil Fabio Di Giannantonio . Prvo menjavo mest v primerjavi s startom smo videli na četrtem in petem mestu, ko sta mesti zamenjala moštvena dirkača pri Trackhouse Aprilii Raul Fernandez in Ai Ogura . Slednji je Fernandeza prehitel v uvodnih krogih sprinta.

Sprintersko preizkušnjo je v sedmem krogu kot prvi predčasno končal Franco Morbidelli . Večje spremembe mest smo videli od petega mesta naprej. Na šesto mesto se je z devetega prebil vodilni v svetovnem prvenstvu Jorge Martin . Na sedmo mesto se je z enajstega prebil dirkač Ducatija Francesco Bagnaia , osmo mesto je zasedel Pedro Acosta , ki bo v prihodnji sezoni zamenjal Bagnaio pri Ducatiju. Na devetem mestu se je peljal Fabio Quartararo , ki je tako izgubil tri mesta v primerjavi s kvalifikacijami. Najboljšo deseterico je zaključil Diogo Moreira , ki je svoj rezultat v primerjavi s kvalifikacijami izboljšal za pet mest.

Slednji vrstni red se do konca dirke ni spremenil. Marc Marquez je tako prišel do svoje druge zaporedne sprinterske zmage na Sachsenringu, ki je eno izmed njegovih najljubših dirkališč v celotni karavani. Za Španca je bila to hkrati tudi 19. sprinterska zmaga v karieri, s čimer je sedaj sam na vrhu lestvice sprinterskih zmag. Na drugem mestu mu z zmago manj sledi Martin. Drugo mesto je zasedel njegov mlajši brat Alex, na zadnjo stopničko pa se je uvrstil dirkač moštva VR46 Di Giannantonio, ki se je z novimi sedmimi točkami v prvenstvu približal Marcu Bezzecchiju. Italijan je z grdim padcem in zlomom leve ključnice že končal z dirkaškim koncem tedna v Nemčiji. Bezzecchi bo imel poseg v Italiji, ki ga bo opravil zdravnik Giuseppe Porcellini.

"Dosegel sem svoj cilj, to so bile stopničke. Vsaka točka v letošnjem prvenstvu šteje, zato je bilo današnje tretje mesto še toliko bolj pomembno. Zato sem tudi Oguro napadel na samem začetku sprinta, kajti zavedal sem se, da je lahko Japonec ob koncu zelo hiter. V drugi fazi dirke sem se približal tudi Alexu, a nisem mogel priti mimo njega, zato sem se zadovoljil s tretjim mestom", je po sprintu dejal Di Giannantonio.

"To je rezultat, ki sem ga še kako potreboval po tisti nesreči v Barceloni. Fizično še vedno nisem stoodstoten, še sem nekoliko trd na motociklu, zato sem tega rezultata še toliko bolj vesel. Zares sem dal vse od sebe in se tudi boril z motociklom, kajti zadnji del je drsel", je po osvojenem drugem mestu dejal Alex Marquez.

"Alex je močno pritiskal name, sam sem kljub temu poskušal voziti konstanten ritem. Videli pa bomo, kaj bo v nedeljo, kako se bo odnesla srednja trdota gume zadaj in če me bo to ponovno pripeljalo do zmage", je bil po devetnajsti sprinterski zmagi v karieri kratek Marc Marquez.