Lahko kdo prepreči popoln konec tedna za Marca Marqueza?

Pred dirkači razreda je zgolj še vrhunec dirkaškega vikenda na Tajskem. Kvalifikacije in sprintersko dirko je dobil Marc Marquez, ki bo tudi v nedeljo želel nadaljevati zmagoslavno in na najvišjo stopničko stopiti še na glavni dirki. Edina, ki sta vsaj približno lahko držala korak s hitrim Špancem sta bila njegov brat Alex Marquez in moštveni kolega Francesco Bagnaia. Ali bosta osemkratnemu svetovnemu prvaku lahko odščipnila zmago na nedeljski dirki, pa si oglejte na Kanalu A in VOYO, s prenosom dirke začnemo ob 8.15.