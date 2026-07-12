Marc Marquez ostaja kralj Sachsenringa: Katalonec prepričljivo do jubilejne zmage

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Na jutranjem ogrevanju so se na prva tri mesta uvrstili dirkači, ki so krojili vrh v sobotnih kvalifikacijah in sprint dirki. Najhitrejši je bil Marc Marquez, ki bo lovil že jubiljeno deseto zmago na enem izmed njegovih najljubših dirkališč. Drugi je bil Italijan Fabio Di Giannantonio, tretji najhitrejši pa je bil Marcov mlajši brat Alex Marquez.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Ogrevanje je bilo na moč podobno razpetu na sobotni dirki. Marc Marquez je bil prepričljivi zmagovalec sprinta za veliko nagrado Nemčije v razredu motoGP. Na eni svojih najljubših stez na Sachsenringu je ugnal svojega brata Alexa Marqueza in Italijan Fabio Di Giannantonio. Dirkaški konec tedna je zaradi zloma ključnice predčasno izpustil Italijan Marco Bezzecchi. Za starejšega Marqueza je bila to četrta sprinterska zmaga v sezoni in prva dvojna obeh bratov, potem ko sta lansko sezono prevladovala in končala na vrhu skupnega seštevka.

Osrednjo preizkušnjo podaljšanega dirkaškega vikenda v Nemčiji je najbolje odprl prav Marc Marquez, takoj za njim pa se je v prvi ovinek "pognal" njegov mlajši brat Alex. Tretje mesto je po uvodnih krogih držal njun rojak Raul Fernandez. V petem krogu pa prvi otipljiv dogodek na stezi.

Fabio Di Giannantonio bo v nedeljo v Sachsenringu najraje pozabil. FOTO: Profimedia

V pesku se je (vnovič) znašel Fabio Di Giannantonio in že v rani fazi tekme ostal brez možnosti za kakšen odmeven rezultat. In še. V devetem krogu se je v trinajstem ovinku steze v pesku znašel še Alex Marquez in njegov starejši brat je imel odprto pot do (nove) zmage. Po omenjenih dveh odstopih se je na tretje mesto naenkrat zavihtel Japonec Ai Ogura in vztrajal na mestih, ki vodijo na zmagovalni oder.

Po predčasnem koncu dirke zaradi padca mož, ki sta bila med glavnimi kandidati najmanj za boj za stopničke, so se razmere na stezi umirile. Marc Marquez je imel še naprej na pogled neulovljivo prednost, drugo in tretje mesto pa sta držala dirkača ekipe Trackhouse Racing Ogura in Fernandez. In do konca osrednje preizkušnje sprememb ni bilo več. Marquez se je desetič slavil na VN Nemčije, skupno trinajstič, veliko veselje pa je bilo tudi v garaži Trackhousa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Lepo se je vrniti na stopničke. Za nami je stresna dirka, še posebej zadnjih nekaj krogov je bilo zelo zahtevnih. Veselim se tudi velikega ekipnega uspeha. Z veseljem grem zdaj na počitnice," je bil presrečen Fernandez. "Eden lepših dni v karieri. Sploh za našo ekipo. Verjel sem v vrhunski rezultat in zgodilo se je. Pomagalo je tudi to, da so nekateri konkurenti predčasno končali dirko" je bil realen Ogura.

Marc Marquez FOTO: Profimedia

"Presrečen sem. Cel dirkaški konec tedna sem bil koncentriran in uspeh ni izostal. Hvala ekipi, to je moje zelo priljubljeno prizorišče in sedaj odhajamo na zaslužen dopust," je povedal veliki zmagovalec Marc Marquez, ki pa o boju za naslov, ki postaja vse bolj odprt, ni hotel govoriti.

Za Marca Marqueza je to že 76. zmaga v kraljevskem razredu, skupno pa 102. v karieri v vseh razredih svetovnega prvenstva. Z deseto zmago v razredu motoGP na enem prizorišču se je izenačil z legendarnim Giacomom Agostinijem, ki je tolikokrat slavil na VN Finske (Imatra).

Jorge Martin FOTO: VOYO

V skupnem seštevku je na vrhu ostal Španec Jorge Martin, ki je po trdo prigaranem petem mestu zdaj pri 208 točkah, na drugo je skočil Ogura, ki je zdaj pri 194, tretji pa je že Marc Marquez s 190 točkami, potem ko je dobil tri od zadnjih štirih velikih nagrad.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke