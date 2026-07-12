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MotoGP

Marc Marquez ostaja kralj Sachsenringa: Katalonec prepričljivo do jubilejne zmage

Sachsenring, 12. 07. 2026 14.28 pred 3 minutami 3 min branja 15

Avtor:
R.S. M.J.
Marc Marquez

Pred dirkači razreda MotoGP je bilo še zadnje dejanje vikenda v Sachsenringu. Vrhunec dirkaškega konca tedna. Pred poletnim premorom so se pomerili za veliko nagrado Nemčije in do svoje deset zmage v kraljevem razredu, ko gre za dirke za VN Nemčije, je prišel prav izkušeni Katalonec. Ob padcih brata Alexa in Italijana Fabio Di Giannantoni, sta na zmagovalni oder povzpela dirkača Trackhouse Racinga Japonec Ai Ogura in Španec Raul Fernandez. Za 33-letnika je bila to že skupno 13. zmaga na dirkališču Sachsenring, z novimi 25 točkami pa se je zelo približal vodilnim v skupnem seštevku.

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Na jutranjem ogrevanju so se na prva tri mesta uvrstili dirkači, ki so krojili vrh v sobotnih kvalifikacijah in sprint dirki. Najhitrejši je bil Marc Marquez, ki bo lovil že jubiljeno deseto zmago na enem izmed njegovih najljubših dirkališč. Drugi je bil Italijan Fabio Di Giannantonio, tretji najhitrejši pa je bil Marcov mlajši brat Alex Marquez

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Ogrevanje je bilo na moč podobno razpetu na sobotni dirki. Marc Marquez je bil prepričljivi zmagovalec sprinta za veliko nagrado Nemčije v razredu motoGP. Na eni svojih najljubših stez na Sachsenringu je ugnal svojega brata Alexa Marqueza in Italijan Fabio Di Giannantonio. Dirkaški konec tedna je zaradi zloma ključnice predčasno izpustil Italijan Marco Bezzecchi. Za starejšega Marqueza je bila to četrta sprinterska zmaga v sezoni in prva dvojna obeh bratov, potem ko sta lansko sezono prevladovala in končala na vrhu skupnega seštevka.

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Osrednjo preizkušnjo podaljšanega dirkaškega vikenda v Nemčiji je najbolje odprl prav Marc Marquez, takoj za njim pa se je v prvi ovinek "pognal" njegov mlajši brat Alex. Tretje mesto je po uvodnih krogih držal njun rojak Raul Fernandez. V petem krogu pa prvi otipljiv dogodek na stezi. 

Fabio Di Giannantonio bo v nedeljo v Sachsenringu najraje pozabil.
Fabio Di Giannantonio bo v nedeljo v Sachsenringu najraje pozabil.
FOTO: Profimedia

V pesku se je (vnovič) znašel Fabio Di Giannantonio in že v rani fazi tekme ostal brez možnosti za kakšen odmeven rezultat. In še. V devetem krogu se je v trinajstem ovinku steze v pesku znašel še Alex Marquez in njegov starejši brat je imel odprto pot do (nove) zmage. Po omenjenih dveh odstopih se je na tretje mesto naenkrat zavihtel Japonec Ai Ogura in vztrajal na mestih, ki vodijo na zmagovalni oder. 

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Po predčasnem koncu dirke zaradi padca mož, ki sta bila med glavnimi kandidati najmanj za boj za stopničke, so se razmere na stezi umirile. Marc Marquez je imel še naprej na pogled neulovljivo prednost, drugo in tretje mesto pa sta držala dirkača ekipe Trackhouse Racing Ogura in Fernandez. In do konca osrednje preizkušnje sprememb ni bilo več. Marquez se je desetič slavil na VN Nemčije, skupno trinajstič, veliko veselje pa je bilo tudi v garaži Trackhousa. 

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"Lepo se je vrniti na stopničke. Za nami je stresna dirka, še posebej zadnjih nekaj krogov je bilo zelo zahtevnih. Veselim se tudi velikega ekipnega uspeha. Z veseljem grem zdaj na počitnice," je bil presrečen Fernandez. "Eden lepših dni v karieri. Sploh za našo ekipo. Verjel sem v vrhunski rezultat in zgodilo se je. Pomagalo je tudi to, da so nekateri konkurenti predčasno končali dirko" je bil realen Ogura. 

Marc Marquez
Marc Marquez
FOTO: Profimedia

"Presrečen sem. Cel dirkaški konec tedna sem bil koncentriran in uspeh ni izostal. Hvala ekipi, to je moje zelo priljubljeno prizorišče in sedaj odhajamo na zaslužen dopust," je povedal veliki zmagovalec Marc Marquez, ki pa o boju za naslov, ki postaja vse bolj odprt, ni hotel govoriti. 

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Za Marca Marqueza je to že 76. zmaga v kraljevskem razredu, skupno pa 102. v karieri v vseh razredih svetovnega prvenstva. Z deseto zmago v razredu motoGP na enem prizorišču se je izenačil z legendarnim Giacomom Agostinijem, ki je tolikokrat slavil na VN Finske (Imatra).

Jorge Martin
Jorge Martin
FOTO: VOYO

V skupnem seštevku je na vrhu ostal Španec Jorge Martin, ki je po trdo prigaranem petem mestu zdaj pri 208 točkah, na drugo je skočil Ogura, ki je zdaj pri 194, tretji pa je že Marc Marquez s 190 točkami, potem ko je dobil tri od zadnjih štirih velikih nagrad.

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Razlagalnik

Sachsenring je dirkališče v bližini nemškega mesta Chemnitz, ki ima dolgo in bogato zgodovino, saj se je prvotno uporabljalo za cestne dirke že v tridesetih letih 20. stoletja. Danes je znano kot eno najbolj tehnično zahtevnih in ozkih dirkališč v koledarju MotoGP, kjer zaradi številnih levih zavojev in kratkih ravnin dirkači potrebujejo izjemno fizično pripravljenost in specifično nastavitev motocikla.

Razred MotoGP predstavlja najvišjo raven cestno-hitrostnega motociklizma na svetu, ki ga upravlja Mednarodna motociklistična zveza (FIM). V tem razredu tekmujejo prototipni dirkalni motocikli, ki niso naprodaj v prosti prodaji in so izdelani izključno za namene dirkanja, kar omogoča proizvajalcem, da na stezi preizkušajo najnaprednejše tehnološke rešitve, ki se kasneje lahko prenesejo v serijsko proizvodnjo.

Sprint dirka je relativno nova pridobitev v formatu vikenda MotoGP, uvedena z namenom povečanja zanimanja in dinamike tekmovanja. Poteka v soboto, traja približno polovico razdalje glavne nedeljske dirke, dirkači pa se na njej potegujejo za manjše število točk v skupnem seštevku svetovnega prvenstva, ne da bi s tem vplivali na startni položaj za glavno dirko.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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15.04

To je bilo za danes vse

Hvala, da ste bili z nami in pospremili dirko za veliko nagrado Nemčije. Karavana MotoGP se odpravlja na zaslužen štiritedenski poletni počitek, predno se bodo pomerili v Veliki Britaniji na dirkališču v Silvesrtonu. Na svidenje do prihodnjič.

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15.03

Besede zmagovalca

"Presrečen sem. Cel dirkaški konec tedna sem bil koncentriran in uspeh ni izostal. Hvala ekipi, to je moje zelo priljubljeno prizorišče in sedaj odhajamo na zaslužen dopust," je povedal veliki zmagovalec Marc Marquez, ki pa o boju za naslov, ki postaja vse bolj odprt, ni hotel govoriti.

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15.02

Besede Ogure na drugem mestu

"Eden lepših dni v karieri. Sploh za našo ekipo. Verjel sem v vrhunski rezultat in zgodilo se je. Pomagalo je tudi to, da so nekateri konkurenti predčasno končali dirko" je bil realen Ogura.

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14.56

Fernandez po tretjem mestu

"Vesel sem kajti nikoli nisem pričakoval, da bi lahko na tej stezi prišel do stopničk. Skozi dirko sem imel težave z bolečinami v hrbtu, zaradi napačnega giba, ki sem ga naredil v soboto. Hvala mojemu fizioterapevtu, ki mi je pomagal do manjših bolečin," je po tretjem mestu povedal Fernandez.

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14.50

Stanje v prvenstvu

Na poletni premor, se bo kot vodilni dirkač prvenstva podal Jorge Martin s 208 točkami. Na drugem mestu jih ima 14 manj Ai Ogura. Z novo zmago in 25 osvojenimi točkami se je Marc Marquez prebil na tretje mesto s skupno 190 točkami. Na četrto mesto je po tem, ko zaradi poškodbe ni nastopil zdrsnil dolgo vodilni Marco Bezzecchi, ki ostaja pri 186 točkah z zaostankom 22 točk za prvim mestom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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KOMENTARJI15

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Loptass
12. 07. 2026 15.14
Neverjetna zgodba. Skoraj dve leti že uničuje motor, pa še vedno zmaguje z najboljšim. Vrhunske ugotovitve stroke.
Odgovori
+1
1 0
Samo navijač
12. 07. 2026 15.10
King of the ring. Noro se je vrnil kljub veliki smoli. U pravem trenutku lepo na pocitnice z malim zaostankom. Za moralo izjemno. 10x je cedalje bolj sijoca.
Odgovori
+2
2 0
AyrtonS
12. 07. 2026 15.01
Zmaga MM93 je edino zdravilo za bebavega skritega za številnimi vzdevki in primitivnimi komentarji 😁😁
Odgovori
+6
6 0
The T3chnics
12. 07. 2026 15.00
In sedaj, dragi ljubitelji takšnih in drugačnih športov.... počakajmo na tiste, ki niso podrepni in niso žleht. Pripravite kokice 😎
Odgovori
+3
3 0
Rim123
12. 07. 2026 14.54
Čez mesec dni se bo pa spet rolo po progi
Odgovori
-4
1 5
DP26
12. 07. 2026 15.01
Kdo a Bezzecchi
Odgovori
+3
3 0
Samo navijač
12. 07. 2026 14.53
King ostaja King. Se nspol zaceljen pa taksna deklasacija. Topi se topi -18......
Odgovori
+5
6 1
The T3chnics
12. 07. 2026 15.07
Ja, tam okoli 80% je Marc pripravljen oz ni 100% pa pokaže mladcl
Odgovori
+1
1 0
Gpeee
12. 07. 2026 14.51
👑🏍️
Odgovori
+2
4 2
Spijuniro Golubiro
12. 07. 2026 14.48
Brez veze
Odgovori
-2
2 4
DP26
12. 07. 2026 14.47
Aprilli se lahko kolca ker ni podpisala pogodbe z Fernandezom in Oguro
Odgovori
+7
7 0
Stojadina-sportiva
12. 07. 2026 13.58
Bomo vidl, je rekel slepec...
Odgovori
-3
0 3
MUFLON9
12. 07. 2026 14.49
ja je kaj videt pa bo spet se povečala prodaja aspirinov in lekadolov a kaktus 8n ni
Odgovori
+4
5 1
MUFLON9
12. 07. 2026 14.50
kaj boli kej glava
Odgovori
+2
3 1
MUFLON9
12. 07. 2026 15.12
dejmo kaktus in nigtly s komenterji kje ste zdej ma sej je brez veze da jih sploh pišete sej jih znamo že na pamet
Odgovori
+2
2 0
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