Lahko Marquez pride do prve nedeljske zmage na ducatiju?

Iz najboljšega startnega položaja bo dirko začel Marc Marquez , ki je na domačem dirkališču v Aragoniji korak pred konkurenco. Osemkratni svetovni prvak je dobil vse proste treninge na španski stezi, na kvalifikacijah pa je konkurenco povsem pokoril in prvi štartni položaj osvojil z več kot osmimi desetinkami sekunde naskoka.

Marc Marquez prepričljivo dobil tudi kvalifikacije, iz prve vrste še Acosta in Bagnaia

Najboljši je bil tudi na sprinterski dirki in po 1042 dneh suše prišel do svoje prve zmage v letošnji sezoni, prve zmage na ducatiju in sploh prve zmage na sprinterskih preizkušnjah. 31-letnik iz Cervere ne skriva, da si popoln konec tedna želi okronati s slavjem na klasični nedeljski preizkušnji.