Lahko Marquez v Argentini upraviči pričakovanja javnosti?

Marc Marquez je v sezoni zadnje zmage na tej stezi tudi nazadnje vodil v svetovnem prvenstvu – do letos, ko je na uvodni dirki ponovno deklasiral tekmece in v Argentino prišel ne le kot vodilni v prvenstvu, ampak tudi kot absolutni favorit za zmago. "Moram obdržati noge na tleh in delati na enak način naprej. Vem, da sem tu načeloma vozil dobro, a storil sem tudi nekaj napak," je povedal 32-letni Španec.