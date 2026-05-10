Lahko Martin po novi poškodbi Marqueza obrne sezono na glavo?

Če znova na hitro preletimo končni vrstni red sobotne sprint dirke za VN Francije, hitro postane jasno, da bo Jorge Martin v letošnji sezoni po novi poškodbi aktualnega svetovnega prvaka Marca Marqueza bržkone glavni konkurent trenutno vodilnemu dirkaču v skupnem seštevku svetovnega prvenstva Marcu Bezzecchiju.

Točkovna razlika med Italijanom in Špancem je zelo majhna. Šest točk v korist prvega (108:102), kar pomeni, da nas - v kolikor se bodo glavni protagonisti v boju za naslov prvaka uspeli izogniti težavam s poškodbami - čaka izjemno zanimiva in negotova sezona 2026. Lani so na tem prizorišču zmagovalni oder sestavljali ljubljenec domačega občinstva Johann Zarco, branilec naslova Marc Marquez in precej presenetljivo še en španski dirkač, Fermin Aldeguer.