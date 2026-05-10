MotoGP

Lahko Martin po novi poškodbi Marqueza obrne sezono na glavo?

Le Mans, 10. 05. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
A.V.
Jorge Martin

Nekdanji svetovni prvak elitnega motociklističnega razreda MotoGP Jorge Martin je nazaj! Po slavju v sezoni 2024 so bili mnogi prepričani, da bo omenjeni španski dirkač tudi v naslednjih sezonah krojil sam svetovni vrh. A vmes je kruto posegla sprva ena in kasneje še več poškodb, ki so terjale visok davek. Lansko sezono je Martin tako rekoč izpustil v želji, da bi se v koledarskem letu 2026 skušal vrniti med najboljše motocikliste na svetu.

Če znova na hitro preletimo končni vrstni red sobotne sprint dirke za VN Francije, hitro postane jasno, da bo Jorge Martin v letošnji sezoni po novi poškodbi aktualnega svetovnega prvaka Marca Marqueza bržkone glavni konkurent trenutno vodilnemu dirkaču v skupnem seštevku svetovnega prvenstva Marcu Bezzecchiju

Točkovna razlika med Italijanom in Špancem je zelo majhna. Šest točk v korist prvega (108:102), kar pomeni, da nas - v kolikor se bodo glavni protagonisti v boju za naslov prvaka uspeli izogniti težavam s poškodbami - čaka izjemno zanimiva in negotova sezona 2026. Lani so na tem prizorišču zmagovalni oder sestavljali ljubljenec domačega občinstva Johann Zarco, branilec naslova Marc Marquez in precej presenetljivo še en španski dirkač, Fermin Aldeguer.

FOTO: Profimedia

Martin bo v glavno dirko tega konca tedna vstopil šele z osmega startnega položaja. Glede na razplet sobotnega sprinta ne gre dvomiti, da bo Španec skušal izpeljati podoben manever (množičnega) prehitevanja tekmecev, kot mu je to uspelo dan prej. Če gre soditi po najnovejših napovedih vremena za današnji dan, nas med glavno dirko čaka (zelo) pestro dogajanje.

Močno deževje bi namreč lahko odločilno vplivalo na končni razplet dirke v Le Mansu. Nekaj se bo zagotovo vprašalo v kvalifikacijah drugouvrščenega Francesca "Pecca" Bagnaio in trenutno vodilnega v seštevku prvenstva Bezzecchija.      

Razpored dirkaškega dogajanja konec tedna v Le Mansu
FOTO: VOYO
KOMENTARJI2

mptour
10. 05. 2026 08.02
Na kako glavo? Z Ezzom sta svetlobno leto pred ostalimi. A vi še kr MM sanjate? On razv(b)ija Ducati.
mptour
10. 05. 2026 08.02
Bezzom.
