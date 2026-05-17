Lahko Martin vtis celotnega dirkaškega vikenda popravi na današnji dirki?

Z najlepšo popotnico je v Katalonijo pripotoval Jorge Martin, ki je po dveh zmagah na VN Francije v Le Mansu zaostanek za vodilnim Marcom Bezzecchijem v skupnem seštevku stopil na vsega točko. 28-letnik je ob prihodu v Barcelono doživel bučen sprejem v navijaški coni, kjer je navdušil tudi s plesnimi gibi v slogu Michaela Jacksona. Po sanjskem koncu tedna Martina v Le Mansu se je dogajanje v Barceloni zanj spremenilo v pravo nočno moro. Po padcih na petkovih treningih se je Španec v kvalifikacijah znašel v počasnejši skupini, v kateri je nato znova padel. Na srečo je pred tem postavil najhitrejši čas in do konca kvalifikacij počasnejše skupine ga je prehitel le Franco Morbidelli, ki je skupaj s Špancem napredoval v hitrejšo skupino.

Martin se je do sprinta z motorjem trikrat znašel v pesku. Nič kaj drugačen razplet se ni zgodil tudi na sprint dirki, ki jo je domači dirkač zaključil v tretjem krogu. Zato bo njegova glavna naloga danes dirko uspešno zaključiti brez padca. "Kar zadeva padce, je zame to zapleten vikend. Fizično sem v redu. Nekaj manjših poškodb, ampak nič resnega. Moramo se še naprej izboljševati. Jasno je, da se s tem motorjem še vedno spoznavam; še vedno so padci, ki jih ne razumemo povsem, ampak vse bomo združili in nadaljevali", je bil pred današnjim dogajanjem optimističen dirkač Aprilie.

Španec kljub slabšim rezultatom danes ne namerava spremeniti svojega načina dirkanja. "Danes moram storiti isto, kot sem počel do sedaj: poskusiti kar najbolje izkoristiti svojo vožnjo. Včeraj sem si morda želel prehitro opomoči, saj sem za drugimi dirkači izgubil nekaj časa in ker sem videl, da imam nekoliko več moči kot oni, sem končal na tleh."