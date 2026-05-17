MotoGP

Lahko Martin vtis celotnega dirkaškega vikenda popravi na današnji dirki?

Barcelona, 17. 05. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

R.S.
Jorge Martin

Pred nami je sklepno dejanje dirkaškega vikenda v Barceloni. V popoldanskih urah se bodo dirkači v razredu MotoGP med seboj pomerili za VN Katalonije. Na kvalifikacijah si je najboljši štartni položaj zagotovil domači dirkač Pedro Acosta, pred Francom Morbidellijem in zmagovalcem sprinta Alexom Marquezom. Svoj vtis celotnega dirkaškega vikenda bo na današnji preizkušnji poskušal popraviti Jorge Martin, ki je včerajšnji sprint končal v pesku.

MotoGP - VN Katalonije
Z najlepšo popotnico je v Katalonijo pripotoval Jorge Martin, ki je po dveh zmagah na VN Francije v Le Mansu zaostanek za vodilnim Marcom Bezzecchijem v skupnem seštevku stopil na vsega točko. 28-letnik je ob prihodu v Barcelono doživel bučen sprejem v navijaški coni, kjer je navdušil tudi s plesnimi gibi v slogu Michaela Jacksona.

Po sanjskem koncu tedna Martina v Le Mansu se je dogajanje v Barceloni zanj spremenilo v pravo nočno moro. Po padcih na petkovih treningih se je Španec v kvalifikacijah znašel v počasnejši skupini, v kateri je nato znova padel. Na srečo je pred tem postavil najhitrejši čas in do konca kvalifikacij počasnejše skupine ga je prehitel le Franco Morbidelli, ki je skupaj s Špancem napredoval v hitrejšo skupino.

VN Katalonije
Martin se je do sprinta z motorjem trikrat znašel v pesku. Nič kaj drugačen razplet se ni zgodil tudi na sprint dirki, ki jo je domači dirkač zaključil v tretjem krogu. Zato bo njegova glavna naloga danes dirko uspešno zaključiti brez padca. "Kar zadeva padce, je zame to zapleten vikend. Fizično sem v redu. Nekaj manjših poškodb, ampak nič resnega. Moramo se še naprej izboljševati. Jasno je, da se s tem motorjem še vedno spoznavam; še vedno so padci, ki jih ne razumemo povsem, ampak vse bomo združili in nadaljevali", je bil pred današnjim dogajanjem optimističen dirkač Aprilie.

Španec kljub slabšim rezultatom danes ne namerava spremeniti svojega načina dirkanja. "Danes moram storiti isto, kot sem počel do sedaj: poskusiti kar najbolje izkoristiti svojo vožnjo. Včeraj sem si morda želel prehitro opomoči, saj sem za drugimi dirkači izgubil nekaj časa in ker sem videl, da imam nekoliko več moči kot oni, sem končal na tleh."

Ali se bo trenutno drugi v prvenstvu danes uspel izogniti padcu, bomo lahko izvedeli skupaj ob 13.15, ko na Kanalu A in VOYO pričnemo s prenosom dirke v najelitnejšem razredu MotoGP. Pred tem pa bomo pospremili še dirki v razredih Moto3 in Moto2.

