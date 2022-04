Lahko na domači dirki znova zablesti domačin Oliveira?

Prihajajoči vikend bo tretje leto zapored na vrsti VN Portugalske. Dirka bo potekala na mednarodnem dirkališču Algarve, ki je lani poleg VN Portugalske gostilo tudi predzadnjo dirko sezone, VN Algarveja. Tri dirke v dveh letih so dale tri različne zmagovalce. Premierno je novembra 2020 slavil domačin Miguel Oliveira (Red Bull KTM Factory Racing), ki je takrat pometel s konkurenco. Portugalec je bil najhitrejši v kvalifikacijah, odpeljal je najhitrejši krog in na dirki slavil z več kot tremi sekundami prednosti.

V lanski sezoni se je zmage na portugalskih tleh veselil Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha), na VN Algarveja, ki je bila v koledar umeščena naknadno, pa je slavil Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), ki si je takrat z zmago zagotovil nehvaležno drugo mesto v skupnem seštevku sezone 2021.

Tokrat domači ljubitelji motoGP-ja upe znova polagajo v Oliveiro, ki priznava, da uvod v sezono kljub zmagi v Indoneziji ni tak, kot so ga v moštvu KTM-a pričakovali: "Nismo začeli tako, kot smo želeli ... Moral bi biti med najboljšo deseterico in dihati za ovratnik najboljši peterici. A sedaj sem doma in imam priložnost resetirati misli. Imam veliko motivacije in želje, da najdem hitrost, ki sem jo že pokazal. Verjamem, da sem tukaj lahko konkurenčen," je pred domačo dirko dejal trenutno 18. v skupnem seštevku, ki je boljšo uvrstitev zapravil z odstopom v Katarju ter slabima uvrstitvama v Argentini in Austinu.