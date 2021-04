Lahko Vinales v le tednu dni ponovi zmagovalno vožnjo na istem prizorišču?

Mnogi se sprašujejo, ali lahko španski dirkač Maverick Vinales (Monster Energy Yamaha Team), ki je nekoliko presenetljivo dobil uvodno dirko motociklistične sezone v kraljevem razredu motoGP za VN Katarja, v razmiku le tedna dni vnovič preseneti konkurenco in se zavihti na sam vrh ali pa tik podenj.

Odgovor na to vprašanje bo podala nedeljska dirka, še pred tem pa so na vrsti današnji prosti treningi in sobotne kvalifikacije. V taboru zmagovalca uvodne dirke sezone 2021 stojijo z nogama trdno na tleh, zavedajoč se krutega dejstva, da gre za sila nepredvidljiv šport, ki v zelo kratkem času lahko prinese velike spremembe. Bodisi na bolje bodisi na slabše. "Pred vsako dirko morate vsaj nekaj malega spremeniti, dodati, če želite. Zavedam se, da bodo glavni konkurenti tokrat še toliko bolj lačni mojega skalpa. Za zdaj nam teče vse kot po maslu in upam, da tako ostane tudi v prihodnje," je pred drugo dirko sezone za VN Dohe realno optimističen Vinales, ki je pred tednom dni v razburljivi končnici uvodnega merjenja moči v tej sezoni ugnal tako Johanna Zarcoja kot tudi Francesca Bagnaio.

V nedeljo (nujno) brez napak

"Zaenkrat smo lahko zadovoljni tako z vzdušjem v ekipi kot tudi z nastavki motocikla, ki je že pred tednom dni upravičil naša visoka pričakovanja. Vsak si, jasno, želi čim večjih sprememb na bolje, toda mi v tem trenutku delujemo zares dobro. Brez večjih tehničnih ali drugačnih težav. naj tako tudi ostane do konca nedeljske dirke," je smeje dejal tretjeuvrščeni s prve dirke pred tednom dni, Francesco Bagnaia.

Krog favoritov za zmago je zelo širok, na kar je opozoril tudi najbližji Vinalesov zasledovalec na prvi dirki, Francoz Johann Zarco. "Kot je že Maverick predhodno povedal, je v teh zares zahtevnih vremenskih pogojih težko nadzirati konstrukcijo pnevmatik. Če s tem ostanemo na ravni kot pred tednom dni, ko nam gume - na našo srečo in srečo celotnega moštva - niso povzročale težav, se lahko nadejamo še za odtenek večje tekmovalnosti za preboj na vrh," razmišlja francoski dirkač.