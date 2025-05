Lahko Yamaha nadvlada Ducati v Silverstonu?

Dirkači razreda motoGP so zbrani v Silverstonu, kjer bodo danes na sporedu kvalifikacije in sprinterska dirka. S petkovimi treningi je najbolje opravil Alex Marquez, presenetili pa so zlasti Yamahini dirkači, Fabio Quartararo in Jack Miller sta bila med prvimi tremi, v deseterico pa se je uvrstil še Alex Rins. Ali bodo tudi na kvalifikacijah uspeli konkurirati vedno hitrim Ducatijem, si boste lahko v živo ogledali na Kanalu A in VOYO. Kvalifikacije bodo na sporedu ob 12.45, sprinterska dirka pa ob 16.55.