Lahko Zarco svojo nadvlado nadaljuje tudi na kvalifikacijah in sprint dirki?

MotoGP - VN Francije

Prvi prosti treningi na kultnem dirkališču v Franciji so prinesli kar nekaj presenečenj. Pred domačim občinstvom je bil najhitrejši Johann Zarco, ki je kot edini krog steze končal v manj kot minuti in pol. Izkušeni Francoz je konkurenco na domačem asfaltu pokoril že v lanski sezoni, dirkaški vikend pa si želi nadaljevati v enakem slogu: "Še vedno se mi zdi kot v sanjah, ko pomislim, da sem lani tukaj zmagal. Letos pa ljudje na tribunah kričijo, da želijo še eno zmago. Moj najboljši čas na treningu ne prinaša točk in ne stopničk, a daje še več upanja in več možnosti, da lahko sanjarim naprej," je po sanjskem prvem dnevu povedal Zarco.

Poleg dobre predstave Zarcoja je odmeval tudi rezultat Marca Marqueza. Aktualni svetovni prvak je zasedel šele 13. mesto in bo na kvalifikacijah nastopal v počasnejši skupini. Poskus v zadnjem hitrem krogu mu je s padcem in posledično rumeno zastavo ustavil moštveni kolega Francesco Bagnaia. "Biti v počasnejši skupini ni idealno, a nadaljevati moram z delom, dati vse od sebe in najti svoj maksimum. Z motorjem sem dokaj zadovoljen, kar je najpomembneje," je po slabših uvodnih treningih dejal Španec.

