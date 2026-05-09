Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
MotoGP

Lahko Zarco svojo nadvlado nadaljuje tudi na kvalifikacijah in sprint dirki?

Le Mans, 09. 05. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
David Stropnik Lu.M
Johann Zarco

Pred nami je drugi dirkaški dan v Franciji, kjer dirkače čaka še zadnji trening, kvalifikacije za nedeljo in na koncu sprint dirka. Prvi dan je minil v znamenju lanskega zmagovalca Johanna Zarcoja, ki je postavil najhitrejši čas obeh treningov. Domačin si obeta, da bo svoj tempo nadaljeval tudi v soboto. S prenosom akcije na VOYO začnemo ob 8.35, ob 10.45 pa s prenosom kvalifikacij kraljevskega razreda začnemo tudi na Kanalu A. Sprint dirka bo na sporedu ob 14.55.

MotoGP - VN Francije
MotoGP - VN Francije
FOTO: VOYO

Prvi prosti treningi na kultnem dirkališču v Franciji so prinesli kar nekaj presenečenj. Pred domačim občinstvom je bil najhitrejši Johann Zarco, ki je kot edini krog steze končal v manj kot minuti in pol. Izkušeni Francoz je konkurenco na domačem asfaltu pokoril že v lanski sezoni, dirkaški vikend pa si želi nadaljevati v enakem slogu: "Še vedno se mi zdi kot v sanjah, ko pomislim, da sem lani tukaj zmagal. Letos pa ljudje na tribunah kričijo, da želijo še eno zmago. Moj najboljši čas na treningu ne prinaša točk in ne stopničk, a daje še več upanja in več možnosti, da lahko sanjarim naprej," je po sanjskem prvem dnevu povedal Zarco.

Poleg dobre predstave Zarcoja je odmeval tudi rezultat Marca Marqueza. Aktualni svetovni prvak je zasedel šele 13. mesto in bo na kvalifikacijah nastopal v počasnejši skupini. Poskus v zadnjem hitrem krogu mu je s padcem in posledično rumeno zastavo ustavil moštveni kolega Francesco Bagnaia. "Biti v počasnejši skupini ni idealno, a nadaljevati moram z delom, dati vse od sebe in najti svoj maksimum. Z motorjem sem dokaj zadovoljen, kar je najpomembneje," je po slabših uvodnih treningih dejal Španec.

Razpored dirkaškega dogajanja konec tedna v Le Mansu
Razpored dirkaškega dogajanja konec tedna v Le Mansu
FOTO: VOYO

Že tako nepredvidljivo dogajanje lahko danes začini še vreme. Zagotovo pa bomo dobili prve odgovore o razmerjih moči na kultnem dirkališču. S prenosom prostih treningov na VOYO začnemo ob 8.40, ko bodo najprej na delu dirkači moto3. Ob 10.45 pa se bo začelo zares, najprej so na sporedu kvalifikacije kraljevskega razreda, ki jim ob 14.55 sledi še sprint dirka. Kvalifikacije in sprintersko preizkušnjo boste lahko spremljali na Kanalu A in VOYO.

motogp vn francije kvalifikacije trening sprint dirka zarco marquez

Zarco najboljši na drugem treningu v Franciji

24ur.com Bautista že na prvi dirki napovedal boj za obrambo naslova
24ur.com Quartararo ugnal Marqueza tudi na kvalifikacijah
24ur.com Superbike: Razgatlioglu prevladuje na Portugalskem
24ur.com Razgatlioglu pred odhodom v MotoGP: Želim si še enega naslova
24ur.com Drugi dan v Miamiju: druga sprinterska preizkušnja letošnje sezone
24ur.com Marquez: Po dveh zaporednih zmagah se počutim sproščeno, a še kako močno
24ur.com Marc Marquez znova najhitrejši na obeh treningih
Priporoča
  • n1
  • n2
  • n3
  • n4
  • n5
  • n6
  • n7
  • n8
  • n9
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Igralec odkrito o odraščanju z mamo lezbijko
Zakaj otrok reče "ne maram te" in kaj to v resnici pomeni
Zakaj otrok reče "ne maram te" in kaj to v resnici pomeni
Ali lahko nosečnice jedo hrano z žara?
Ali lahko nosečnice jedo hrano z žara?
Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka
Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka
zadovoljna
Portal
Razkrila, zakaj je nosila krvavo obleko
Dnevni horoskop: Strelci bodo nemirni, šarm dvojčkov bo neustavljiv
Dnevni horoskop: Strelci bodo nemirni, šarm dvojčkov bo neustavljiv
Romantična krila, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Romantična krila, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Mit, ki mu verjame ves internet: ali se res bolj ljubimo, če se hitro razjezimo?
Mit, ki mu verjame ves internet: ali se res bolj ljubimo, če se hitro razjezimo?
vizita
Portal
Brez okončin s plesnimi gibi navdihuje milijone ljudi po vsem svetu
Hailey Bieber zjutraj prisega na olivno olje z limono – je napitek smiseln?
Hailey Bieber zjutraj prisega na olivno olje z limono – je napitek smiseln?
Ne ignorirajte kašlja - lahko gre za prvi znak tuberkuloze
Ne ignorirajte kašlja - lahko gre za prvi znak tuberkuloze
Najbolj zdrav kruh, ki ga mnogi obožujejo – je dobro, če ga jeste vsak dan?
Najbolj zdrav kruh, ki ga mnogi obožujejo – je dobro, če ga jeste vsak dan?
cekin
Portal
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
Prodajalka ukradla 700 srečk: ko želja po bogastvu vodi v zapor
Prodajalka ukradla 700 srečk: ko želja po bogastvu vodi v zapor
Kdo so 'starejši delavci' in kakšne so njihove pravice?
Kdo so 'starejši delavci' in kakšne so njihove pravice?
Ali boste prav vi maja plavali v denarju?
Ali boste prav vi maja plavali v denarju?
moskisvet
Portal
Nihče ne sme prespati na tem hrvaškem otoku: legenda o smrti še danes straši obiskovalce
To dela pri 83? Najbolj gibčna babica mode navdušila
To dela pri 83? Najbolj gibčna babica mode navdušila
Veste, kakšna je omejitev hitrosti za tem prometnim znakom?
Veste, kakšna je omejitev hitrosti za tem prometnim znakom?
Pri 63 slovenska pevka še vedno ena lepših na sceni
Pri 63 slovenska pevka še vedno ena lepših na sceni
dominvrt
Portal
Ta rastlina cveti vse poletje in privablja čebele
Kako urediti garažo: triki za popoln red in več prostora
Kako urediti garažo: triki za popoln red in več prostora
Slavni igralec med vožnjo z motorjem naletel na kačo
Slavni igralec med vožnjo z motorjem naletel na kačo
Ponovna uporaba cvetličnih lončkov: napaka, ki lahko uniči vaše rastline
Ponovna uporaba cvetličnih lončkov: napaka, ki lahko uniči vaše rastline
okusno
Portal
Pozabite na limono, s tem dodatkom bo bezgov sirup še boljši
5 hitrih sladic brez peke, ki so popolne za vikend razvajanje
5 hitrih sladic brez peke, ki so popolne za vikend razvajanje
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
Ko prerežete to torto, vsi ostanejo brez besed
Ko prerežete to torto, vsi ostanejo brez besed
voyo
Portal
Blanca
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699