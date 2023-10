'Lani so nam rekli, da ga ne smemo prehitevati, letos jih ne bom poslušal'

Martin odkrito prizna, da v lanski sezoni ni bilo tako. "Rekli so nam, da moramo biti previdni in ga ne smemo prehitevati. Že od začetka sezone smo bili zelo previdni okoli njega in to je na dirkah vplivalo na nas," je o lanskem prvem naslovu Bagnaie dejal Martin.

"Lani, ko ni imel dobre možnosti za zmago, so mu poskušali pomagati. Letos je drugače. Tudi če bi mi Ducati kaj rekel, ne bi poslušal," je bil odločen Martin, ki je zmagal na dveh od zadnjih treh dirk. Po njegovem mnenju je za njuno enakovrednost v letošnji sezoni bila ključna VN Nemčije in ne VN Barcelone, na kateri je Bagnaia grdo padel. "Z zmago v Nemčiji sem jaz zrastel in on je to videl. Od takrat sem mu vsak konec tedna blizu. Če ne bi bilo mene, ne bi bilo jasnega kandidata, ki bi se mu lahko postavil po robu," je razmerje moči opisal Španec.