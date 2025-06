Lastnikom Formule 1 zelena luč za nakup pravic motoGP in Superbike

Liberty Media je aprila 2024 napovedal prevzem 84-odstotnega deleža Dorne, Evropska komisija pa je danes odobrila posel, vreden 3,6 milijarde evrov, ki naj bi bil sklenjen nekje do 3. julija.

"Evropska komisija je brezpogojno odobrila predlagani prevzem Dorne Sports SL s strani Liberty Media Corporation v skladu z uredbo EU o združitvah. Komisija je sklenila, da združitev ne bi povzročila pomislekov glede konkurence v evropskem gospodarskem prostoru," je komisija zapisala v izjavi.

Čeprav bo Liberty Media lastnica komercialnih pravic za tekmovanja v obeh največjih dirkaških serijah, dodelitev pravic do predvajanja ne bo omejena. Po pregledu dejstev je Evropska komisija ugotovila, da F1 in motoGP nista tesna tekmeca za licenciranje pravic do predvajanja športnih vsebin.