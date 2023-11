ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Soseda Drago in Mirko se pogovarjata in Mirko reče: ''Sosed, nečesa ne razumem ... Iz vašega stanovanja se pogosto sliši, kako se razbijajo krožniki in kozarci, vidva z ženo se pa neprestano smejita. Je to kakšna nova zabava?''

Drago: ''Kakšna zabava neki? To je klasičen prepir. Ko se skregava, žena začne vame metati krožnike in kozarce. Mirko: ''Zakaj se pa potem smejeta?'' Drago: ''Če zadane, se smeje ona, če zgreši, se smejem jaz!''