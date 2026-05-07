Le Mans razkriva skrivnosti: 'najstrašnejše' zaviranje v osmem ovinku

Spomnimo, na zadnji drirki, šlo je za VN Španije v Jerezui, je slavo pobral Španec Alex Marquez, ki je bil zmagovalec nedeljske dirke svetovnega prvenstva v motociklizmu v elitnem razredu motoGP. Na domači preizkušnji v Jerezu je brez uvrstitve po padcu ostal njegov brat Marc Marquez, sicer zmagovalec sobotnega sprinta.

Najlepši spomin na lansko dirko, ko bo konec tdna šlo za VN Francije v Le Mansu, ima prav Francoz Johann Zarco, ki je kot prvi Francoz slavil v Le Mansu po letu 1954. Zarco ta konec tedna še zdaleč ni med favoritimi za najvišja mesta, toda muhasti Le Mans vedno znova preseneti s - presenečenjem.

Spomion na letu 2025 in presenetljivo zmago Johanna Zarcoja. FOTO: Profimedia

Prva od treh majskih dirk v razredu MotoGP prinaša veliko nagrado Francije, ki bo potekala v Le Mansu. Mesto, ki je središče departmaja La Sarthe, je doslej gostilo že 38 dirk za svetovno prvenstvo, prvo leta 1969, ko je Giacomo Agostini v razredu do 500 kubičnih centimetrov prehitel vse tekmece za cel krog.

Lani je francoski motociklistični spektakel skozi celoten konec tedna spremljalo 311.797 gledalcev, kar predstavlja nov rekord svetovnega prvenstva motoGP, odkar je ta serija nadomestila nekdanji razred 500.

Johann Zarco onb lanskem zmagoslavju. FOTO: Profimedia

Po ocenah inženirjev podjetja Brembo, ki že enajsto leto zapored tesno sodelujejo z vsemi ekipami MotoGP, 4,185 kilometra dolga steza v Le Mansu sodi med zelo zahtevne glede obremenitve zavornega sistema. Na lestvici od 1 do 6 je prejela oceno 4, predvsem zaradi desetih zaviranj na krog, ki skupaj trajajo približno 31,5 sekunde oziroma kar 35 odstotkov celotne dirke.

Dve zaviranji sodita v najzahtevnejšo kategorijo (High) in si sledita zapored, šest jih je srednje zahtevnih (Medium), preostali dve pa manj zahtevni (Light). Najbolj obremenjujoč del steze Bugatti za zavore je osmi zavoj, imenovan Garage Vert, saj so leta 1955 v njegovi bližini zgradili avtomehanično delavnico podjetja z zelenim logotipom.

Marco Bezzecchi dominira v tekoči sezoni. FOTO: MotoGP

Na tem odseku dirkači zmanjšajo hitrost s 263 km/h na 78 km/h v 4,9 sekunde, pri čemer prevozijo 209 metrov, na zavorno ročico pa delujejo s silo 5,8 kilograma. Počasnjevanje doseže 1,5 G, tlak zavorne tekočine Brembo pa se povzpne do kar 12,4 bara.