'Le tisti, ki nikoli ni vozil motorja, Marquezu lahko pripiše krivdo'

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Dogajanje po sprint dirki za VN Katarja še naprej razburja svet motociklizma. O trčenju med Špancem Marcom Marquezem in Italijanom Marcom Bezzecchijem, ki je močno zaznamovalo razplet prvenstva MotoGP, se je zdaj oglasil tudi nekdanji svetovni prvak Italijan Marco Melandri. Italijan je v podkastu Chiacchiere da Box odločno stopil v bran španskemu zvezdniku in zavrnil očitke, da je za padec Bezzecchija odgovoren prav Márquez.

"Le nekdo, ki nikoli ni vozil motocikla na dirkališču, lahko za to krivi Marqueza, saj ni storil ničesar narobe," je dejal Melandri. Po njegovem mnenju je bil osemkratni svetovni prvak na povsem običajni dirkaški liniji, splet okoliščin pa je pripeljal do nesrečnega stika.

Marc Marquez in Marco Bezzecchi FOTO: Profimedia

"Marquez je vozil po svoji običajni liniji že od prejšnjega zavoja. Bezzecchi je imel preprosto smolo. Marc je motor pobiral iz nagiba, imel je več oprijema, ob stiku pa se mu je dvignilo prednje kolo in Bezzecchi je padel. To je bil povsem dirkaški incident," je pojasnil Melandri.

Spomnil tudi na Rossija

Razprava o incidentu je ponovno odprla tudi stare rane iz rivalstva med Valentinom Rossijem in Márquezem. Melandri je zato spomnil na znameniti dogodek v Argentini leta 2015.

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"Sprašujem se, zakaj je bil leta 2015 v Argentini kriv Marquez, čeprav je bil po notranji strani, Rossi pa je spremenil smer. Zdaj pa je ponovno kriv on. Kako sploh določamo, kdo ima prav? Glede na simpatije ali glede na to, kar se dogaja na stezi?"

Ostra kritika na račun Rivole

Nekdanji dirkač pa ni komentiral le samega incidenta. Nekaj ostrih besed je namenil tudi izvršnemu direktorju Aprilie Massimu Rivoli, ki ga je televizijska kamera po trčenju ujela med odobravajočim odzivom na odločitev komisarjev.

"Zdelo se mi je povsem neprimerno. Vodja ekipe bi moral ohraniti določeno mero zadržanosti. Takšnega otročjega odziva nisem pričakoval," je dejal Melandri. Dodal je še, da ga je presenetilo, kako pogosto je Rivola po dirki omenjal Marqueza.

Marco Melandri FOTO: MotoGP

"V televizijskem nastopu je bil sicer uglajen, a v nekaj minutah je Marqueza omenil več kot dvajsetkrat. To kaže, da ga zelo obremenjuje dejstvo, da ga je premagal prav Marc."

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