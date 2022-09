Led in protibolečinske tablete terapija za Marca Marqueza

Večino dirkaškega vikenda na Japonskem je bil zadovoljen, ker ni čutil bolečin vse do nedelje, ko so se znova pojavile. Po dirki je priznal, da je po naporni dirki za VN Japonske potreboval led in tablete proti bolečinam, vendar bo njegova telesna pripravljenost še bolj na "udaru" zaradi zahtevnega urnika bližajoči se novih preizkušenj na koledarju razreda motoGP. Najprej je na sporedu dirka na Tajskem, nato sledi Avstralija in za konec "paketa" z velikimi prepotovanimi razdaljami nato še Malezija.

Osemkratni svetovni prvak je v tej sezoni izpustil osem dirk zaradi četrte operacije poškodovane roke, njegovo trenutno okrevanje pa je postavilo dilemo, ali se bo lahko spopadel s fizičnimi zahtevami celotne dirke v razredu motoGP. Dokazal je, da je pripravljen, čeprav ne gre brez manjših težav: "Nedelja je bil prvi dan, ko sem začutil bolečino v rami," je povedal Španec po dirki za BT Sport.